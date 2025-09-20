Ministerio de Obras Públicas activa “peaje a luca” y Carabineros refuerza controles en fin de semana

El intenso movimiento en carreteras y terminales marcó estas Fiestas Patrias, lo que obligó a reforzar las medidas de seguridad y gestión del tránsito. El Ministerio de Obras Públicas informó que durante el sábado 20 y domingo 21 se aplicará el plan especial de “peaje a luca”, además de restricciones a camiones y mayor asistencia en rutas.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, valoró el funcionamiento de las medidas implementadas: “El balance de la masiva salida que proyectamos hasta el minuto es positivo. Las medidas especiales en carreteras han funcionado de acuerdo a lo planificado”. Según datos de la cartera, hasta el viernes 19 ya habían salido de Santiago 864 mil vehículos, cifra que podría aumentar en 200 mil durante el fin de semana.

De acuerdo con las proyecciones de la Dirección General de Concesiones, entre el 12 y el 21 de septiembre cerca de 1.089.000 vehículos abandonarán la capital. En ese marco, López hizo un llamado a la responsabilidad: “El llamado es a planificar el viaje y, lo más importante, conducir con responsabilidad para que todos tengamos un 18 seguro y no tengamos accidentes ni víctimas que lamentar”.

Desde Carabineros, el jefe de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general Víctor Vielma, detalló que “ya se han realizado en total más de 34.000 controles a conductores a nivel nacional, se han practicado más de 9.500 exámenes, arrojando un resultado de 149 detenidos, de los cuales 122 están asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol y 27 al consumo de drogas. En total, se han infraccionado a más de 1.000 conductores”.

El balance también incluye 166 siniestros viales, con 108 personas lesionadas y seis fallecidas, pese a los esfuerzos de fiscalización.

En paralelo, el aeropuerto de Santiago registró un alto flujo de pasajeros. Durante estas celebraciones, más de 500 mil personas viajaron a distintos destinos nacionales e internacionales. El peak se proyecta para el domingo 21, con alrededor de 84 mil usuarios transitando por el terminal aéreo. La recomendación oficial es llegar con 2 a 3 horas de anticipación en vuelos nacionales y con 3 a 4 horas en viajes internacionales, especialmente para quienes se trasladan con niños o mascotas.

