Ministerio de Medio Ambiente reingresa plan para proteger a las ranitas de Darwin y logra su aprobación en Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) informó que cursó el decreto del Ministerio de Medio Ambiente que aprueba el plan de conservación de las ranitas de Darwin.

Ayer, el ministerio reingresó el decreto del plan Recoge para la recuperación, conservación y gestión de esta especie. La Contraloría tomó razón y le dio curso.

El plan contempla la recuperación del bosque templado austral, esencial para su supervivencia, el control de la quitridiomicosis, enfermedad infecciosa que afecta su piel, investigación y monitoreo.

Este fue uno de los 43 decretos que el ministerio retiró de Contraloría este martes, para su revisión, pero lo reingresó casi de inmediato el miércoles.

Se trata de decretos que aprobaban reglamentos, establecían normas e, incluso, creaban parques nacionales y reservas.

Están en revisión, entre otros, el decreto que declara monumento natural de especie al pingüino de Humboldt y el que designaba a los integrantes del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático 2026-2027.

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