Ministerio de Hacienda responde a Matthei tras dichos por deudas con proveedores: "Hay plazos que cumplir"

El Ministerio de Hacienda respondió a la candidata presidencial Evelyn Matthei, quien condicionó la tramitación del Presupuesto por parte de parlamentarios de Chile Vamos a que el Gobierno aclare sus deudas con empresas contratistas y subcontratistas que van a la quiebra por pagos atrasados del Estado, especialmente en los sectores de Vivienda, Salud y Obras Públicas.

"La operación regular de los servicios públicos corresponde a facturas por pagar. Los procesos de autorización a pago de una factura son propios de cada institución. Hay pasos que cumplir desde que un proveedor emite una factura hasta que se concreta el pago", señaló Hacienda en una declaración.

"Dicho eso, los recursos para efectuar los pagos se van entregando a medida que se cumplen los procesos antes indicados y cuando los servicios las solicitan, lo que responde a la planificación de cada servicio de cómo va a ejecutar su presupuesto. De esta forma, toda factura emitida en el marco de la Ley de Presupuestos tiene recursos asegurados", añadió.

En cuanto a un préstamo de Banco Estado al Ministerio de Vivienda mencionado por Matthei, Hacienda respondió que "Banco Estado no ha realizado un préstamo al Ministerio de Vivienda, lo que la candidata describe en su alocución es una herramienta de Banco Estado llamada confirming, que le permite anticipar el cobro de facturas disponibilizadas por las empresas, y está en el marco de un convenio entre el Ministerio de Vivienda y el Banco Estado se utiliza al menos desde el año 2011".

Acerca de la información solicitada por el Consejo Fiscal Autónomo a la Dirección de Presupuestos sobre préstamos en Vivienda que no habrían sido respondida, Hacienda indicó que "el 3 de marzo la Dipres respondió al CFA con información y además detalló que el tema sería abordado en un estudio sobre transacciones bajo la línea. Este estudio fue publicado en julio de este año. Además, desde marzo 2025 se publica mensualmente la ejecución de este componente".

Finalmente, sobre la entrega de subsidios del Minvu que exceden el programa de gobierno, Hacienda señaló que "como siempre ha sucedido, los subsidios se entregan –y se siguen entregando- de acuerdo a los llamados que realiza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo".

"Eso va a dar inicio a un proceso de construcción de viviendas según los plazos regulares que tiene el ministerio para la ejecución de sus proyectos. Lo anterior, puede implicar que haya un porcentaje de viviendas que se inicien al año siguiente de la entrega de los subsidios, dependiendo del mes en que estos se entreguen", concluyó.

