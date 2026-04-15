Ministerio de Hacienda defiende manejo de la caja fiscal y responde a críticas de Mario Marcel

El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, llamó a superar la polémica sobre la relevancia de la caja fiscal, luego de que el exministro Mario Marcel afirmara que “no le importa a nadie”.

“Llegó el minuto de mirar hacia adelante”, sostuvo la autoridad, enfatizando que la salida estructural pasa por retomar el crecimiento económico y vinculando el debate con el próximo proyecto de reconstrucción nacional que prepara el Ejecutivo.

DEBATE SOBRE METAS FISCALES

La discusión se intensificó tras las declaraciones de Marcel, quien rechazó la interpretación del actual ministro Jorge Quiroz. Este había señalado que el gobierno de Gabriel Boric fijó las metas fiscales más deficitarias de los últimos años y las incumplió. La exautoridad replicó que ese análisis omitía el superávit de 2022, cuando -según dijo- hubo un sobrecumplimiento de 3,5 puntos del PIB respecto de la meta estructural.

Rodríguez defendió la consistencia del diagnóstico oficial: “Lo relevante es que, además de haber tenido las metas fiscales más deficitarias de los últimos seis años, las incumplió en los últimos tres años de manera especialmente intensa, cerrando el último con un déficit estructural de 3,6%”, afirmó en radio Pauta.

Otro punto de fricción fue el costo fiscal del Mepco. Marcel sostuvo que las ayudas compensatorias implementadas tras modificar el mecanismo ya comprometen recursos similares a los que habría significado mantenerlo operativo.

Desde Hacienda respondieron que la decisión de marzo fue prudente, considerando la incertidumbre internacional y el espacio fiscal disponible. Rodríguez explicó que el 26 de marzo el Mepco operó bajo una regla excepcional que permitió trasladar con rapidez el alza internacional al consumidor, en un contexto que calificó como inédito por la velocidad del shock externo.

El subsecretario añadió que, desde ahora, el mecanismo volverá a funcionar bajo sus reglas generales. Consultado por el impacto de no haber aplicado el ajuste, advirtió que los combustibles podrían haber subido “cerca de tres veces más”, es decir, en torno a $100 por litro.

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