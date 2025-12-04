Ministerio de Energía confirma nuevas "inconsistencias" en datos de empresas transmisoras y evalúa sanciones

Se informó que casi la totalidad de la información entregada por las transmisoras para valorizar activos entre 2020 y 2023 está incompleta o mal respaldada, agravando la crisis por el error tarifario.
El Ministerio de Energía confirmó nuevas inconsistencias en cifras de empresas transmisoras en un informe encargado al Coordinador Eléctrico Nacional, por lo cual se están estudiando sanciones. Estas "inconsistencias" se suman al escándalo del error de cálculo en las tarifas.
Sobre esta nueva situación, la cartera que encabeza el biministro Álvaro García emitió el siguiente comunicado:
"El Ministerio de Energía, en pos de velar por el buen funcionamiento del sistema eléctrico nacional y mantener informada a la ciudadanía, señala lo siguiente:
