Ministerio de Energía confirma nuevas "inconsistencias" en datos de empresas transmisoras y evalúa sanciones

El Ministerio de Energía confirmó nuevas inconsistencias en cifras de empresas transmisoras en un informe encargado al Coordinador Eléctrico Nacional, por lo cual se están estudiando sanciones. Estas "inconsistencias" se suman al escándalo del error de cálculo en las tarifas.

Sobre esta nueva situación, la cartera que encabeza el biministro Álvaro García emitió el siguiente comunicado:

"El Ministerio de Energía, en pos de velar por el buen funcionamiento del sistema eléctrico nacional y mantener informada a la ciudadanía, señala lo siguiente:

La Comisión Nacional de Energía (CNE) el 9 de enero de este año solicitó al Coordinador Eléctrico Nacional iniciar un estudio sobre la base de datos para valorizar los activos de todas las empresas de transmisión en el período 2020-2023.

El Ministerio de Energía fue informado por la CNE de los resultados parciales de ese informe, que el Coordinador entregará formalmente este viernes a dicho organismo. El estudio indica que, de los datos informados por las empresas, existen valores que se alejan de los datos estándar de las instalaciones. Además, prácticamente la totalidad de los datos revisados estarían incompletos o no están correctamente respaldados lo que impide una cuantificación.

El Gobierno expresa su más profunda preocupación por la deficiente información aportada por las empresas, pues restan transparencia y generan desconfianza en un proceso tan relevante para la ciudadanía como es la fijación de tarifas de la electricidad.

Dado que es responsabilidad legal de las empresas proporcionar información completa, oportuna y adecuadamente respaldada, la autoridad evaluará los distintos cursos de acción que existen para corregir esta situación, mandatando las auditorías pertinentes y aplicando las sanciones cuando corresponda.

Independiente de las distintas medidas a adoptar el biministro de Energía y de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, ha decidido citar a las empresas transmisoras a una reunión el viernes, con posterioridad a la entrega del informe completo por parte del Coordinador eléctrico a la CNE y hace un llamado inmediato a las empresas a reportar, de manera urgente, los datos que permitan otorgar certeza a este proceso de fijación tarifaria.

El biministro García ha llevado adelante varias acciones para proteger a la ciudadanía y dar mayor certeza al proceso de fijación de tarifas. En lo primero, se envió a Contraloría General de la República el nuevo decreto tarifario que contempla la devolución de los sobrecostos por el cobro del IPC en el caso de las generadoras, y está próximo a publicar el Informe Técnico Definitivo referente a las transmisoras. En el segundo punto, el Ministerio solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un estudio para proponer un mecanismo de remuneración de la transmisión y revisar las alternativas para valorizar los activos; y se constituirá una mesa transversal de trabajo para reevaluar los perfeccionamientos al proceso tarifario y dejar como legado a la siguiente administración".

PURANOTICIA