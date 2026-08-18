Ministerio de Energía anunció que durante septiembre se excluirá el período de control de punta del sistema eléctrico

El Ministerio de Energía dio a conocer que durante septiembre se excluirá el período de control de punta del sistema eléctrico. La medida busca impulsar la actividad productiva.

Desde la cartera afirmaron que el objetivo es "impulsar la actividad productiva, inversión, crecimiento económico, creación de empleo y un alivio para las MiPymes de nuestro país".

Actualmente, el período de control de punta opera entre abril y septiembre, entre las 18:00 y las 22:00 horas, y es utilizado para promediar las tarifa eléctrica que se cobrará durante el año.

El seremi de Energía, Fabián Páez, explicó que este mecanismo "está orientado a que las empresas y las pymes deben pagar un cargo en su tarifa basado en la demanda que registran en esos momentos".

Junto con ello, la autoridad anunció la eliminación del horario de control para septiembre y detalló que "esta medida es complementaria con otras que hemos adoptado como Gobierno para dar un impulso concreto a nuestra economía y cuidar el bolsillo de los chilenos, en especial en estos momentos de crisis detrás del evento meteorológico".

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