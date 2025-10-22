Ministerio de Educación suspende el Simce en colegio del estudiante fallecido en accidente originado por delincuentes en Recoleta

El Ministerio de Educación (Mineduc) expresó su profundo pesar por el fallecimiento del estudiante de sexto básico del colegio Rafael Sanhueza Lizardi, de Recoleta.

Además, informó las medidas de apoyo y contención a la comunidad del establecimiento que se han desplegado frente a esta tragedia, como el apoyo psicológico inmediato a los otros cinco estudiantes que iban en el furgón escolar impactado.

La ministra (s) de Educación, Alejandra Arratia, visitó el establecimiento para conversar con el equipo directivo del colegio y poder coordinar acciones de apoyo directo.

Además, se tomó la decisión de postergar la aplicación del Simce de 8° básico, programada para este miércoles 22 y jueves 23 de octubre, la cual será reagendada en una fecha acordada entre el establecimiento y la Agencia de Calidad de la Educación.

Por último, y en coordinación con la Seremi de Salud, se ofreció acompañamiento psicosocial para contener a la comunidad educativa una vez que se retomen las clases presenciales, que se encuentran suspendidas durante este miércoles, y se gestionó con Junaeb la activación del Dispositivos de Apoyo Psicosocial Transitorio (DAPS).

Finalmente, el Ministerio de Educación recalcó su compromiso con el bienestar de la comunidad educativa en su conjunto en este complejo momento, y reiteró su disposición a coordinar y facilitar las acciones de apoyo que sean necesarias.

