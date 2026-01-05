Ministerio de Educación restringe información sobre puntajes PAES a universidades y las obliga a borrar datos

De cara a las postulaciones del proceso de Admisión 2026 que comienzan hoy, el Ministerio de Educación estableció que cada estudiante firmara, al momento de inscribirse a la PAES, un “consentimiento expreso” para que sus puntajes puedan ser informados a las universidades.

Según consigna El Mercurio, de esa forma, si el joven no marcó esa autorización, las instituciones no podrán recibir los datos sobre sus puntajes, limitando la posibilidad de que hagan análisis sobre la generación, por ejemplo.

La medida se adoptó hace dos años, cuando el Mineduc les exigió a las universidades —de manera inédita— no realizar análisis o cruces de datos con los puntajes, algo que es habitual cada año, pues permite conocer el rendimiento según realidad geográfica o socioeconómica o por tipo de colegio.

El Mineduc argumentó la protección de datos personales de los alumnos, pero los rectores estiman que la finalidad es evitar un debate en torno a la calidad y la equidad del sistema escolar, ya que en varias oportunidades la cartera se ha opuesto a que se realicen rankings según los puntajes de los colegios.

Mario Ponce, vicerrector académico de la U. Católica, explica que “varias universidades que participamos del sistema centralizado hicimos ver, oportunamente al ministerio, lo inconveniente de esta medida. Esto, toda vez que la transparencia y eficiencia en el proceso se ven afectadas con una medida que podría haber sido reemplazada por una autorización general y un protocolo más estricto sobre el tratamiento de datos para las universidades involucradas”.

Además, asegura que en el caso de la UC, es preocupante por el hecho de que existen varias vías de equidad y admisión especial que usan los puntajes como criterio de selección”.

En tanto, el rector de la U. del Desarrollo, Federico Valdés, considera que el sistema único de acceso a las universidades “ha ido estableciendo cada vez más restricciones a la información con la que cuentan los postulantes”, y coincide en que esto “los perjudica directamente, porque no conocerán todos los beneficios, como, por ejemplo, las becas que las instituciones están dispuestas a otorgarles”.

Valdés plantea que todo obedece a “una errónea interpretación de la Ley de (Protección) Datos” que fijó el Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario: “Los alumnos ya no pueden optar por recibir información de las universidades que les interesan y a las que habían autorizado por escrito, como ocurría antes”.

Con todo, advierte que “las medidas adoptadas restringen la competencia, lo que puede resultarles cómodo a algunas instituciones, pero es perjudicial para los alumnos”.

BORRAR DATOS

A lo anterior se suma una “instrucción” del Mineduc que obliga a las universidades a “borrar” los datos de postulación —tanto los puntajes como la información biográfica de los estudiantes— después de dos años desde su matrícula. Esto, también en base a la autorización que firmaron los postulantes al inscribirse para la PAES, según una interpretación de la nueva norma de datos personales.

Desde la UC, para Ponce esto “no solo tiene costos adicionales para las instituciones, sino que, además, podría afectar procesos internos asociados a beneficios a los propios estudiantes y/o mejoras continuas asociadas a evaluación de capacidad predictiva de los instrumentos de selección y sus ponderaciones exigidas para ingresar a las carreras”.

"AVANCE CIVILIZATORIO"

En tanto, el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), organismo a cargo de la admisión, argumenta que “este tema se discutió en diversas instancias por largo tiempo y finalmente se sancionó en el seno del comité técnico”.

Además, apunta a que “sabemos que respetar la privacidad de los datos personales, acorde a los actuales principios y estándares, es un tema difícil y que requiere más trabajo de parte de todos los involucrados”, y que “si bien ha sido trabajoso, consideramos que se trata de algo necesario, un avance civilizatorio al que requerimos integrarnos”.

El Mineduc, finalmente, responde que la medida actúa “resguardando su privacidad (de los postulantes) y fortaleciendo su libertad de elegir sobre el uso de información personal, sin afectar el acceso a la información esencial del proceso de admisión”.

