Ministerio de Educación lanzó sitio web para seguimiento de asistencia desde nivel de jardín infantil a 4º medio

La plataforma también incorpora un sistema de gestión de apoyos para prevenir el abandono escolar.

Viernes 8 de agosto de 2025 11:16
El Ministerio de Educación lanzó una plataforma con información del recorrido educativo y la asistencia de tres millones de estudiantes desde educación parvularia a cuarto medio.

También incorpora un sistema de gestión de apoyos para prevenir el abandono escolar y acompañamiento directo a mil establecimientos con mayores problemas de asistencia y desvinculación.

Se trata de la plataforma Chile Presente: protegiendo trayectorias educativas, sistema creado por el Mineduc en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La herramienta digital reunirá información actualizada de establecimientos que imparten educación parvularia, básica y media que reciben subvención del Estado y registran asistencia escolar.

Los datos provienen de fuentes institucionales como el Mineduc, la Junaeb, la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación. En los próximos meses se incorporarán jardines infantiles y salas cuna, así como datos provenientes de otros organismos, como el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Con esta herramienta, las comunidades educativas y los sostenedores podrán anticipar riesgos y tomar decisiones informadas, oportunas y pertinentes para proteger y gestionar de mejor manera la asistencia, la permanencia y la revinculación de las y los estudiantes.

El ministro Nicolás Cataldo explicó que "Chile Presente nos permitirá asegurar que menos estudiantes abandonen el sistema, que más estudiantes asistan a clases y que tengan mejores resultados de aprendizaje".

"Es un círculo virtuoso que ponemos a disposición del sistema educativo. Pero para que funcione, es importante que las familias se comprometan con la asistencia escolar, porque ahí es donde ocurren los aprendizajes, la socialización y el desarrollo integral", explicó.

Tanto la plataforma digital como el sistema de gestión de los apoyos incluidos en Chile Presente se encuentran disponibles en chilepresente.mineduc.cl.

