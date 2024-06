Ministerio de Educación informó que en el Sistema de Admisión Escolar hay 1.516 estudiantes no matriculados

El Ministerio de Educación informó que hasta el viernes 14 de junio había 1.516 alumnos no matriculados, debido a la falta de cupo o la decisión de las familias de no aceptar el establecimiento educacional que les fue asignado.

Según consigna La Tercera y de acuerdo con el detalle entregado por el Mineduc, 1.360 estudiantes sí tiene un cupo, lo que ya fue ofrecido a la familia; seis se inscribieron en exámenes libres; uno se cambió de región; 55 se matricularon fuera del Sistema de Admisión Escolar ya sea en establecimientos particulares pagados, Junji o Integra; y 94 están en gestión de contactarlos para resolver su situación.

Para Alejandra Arratia, subsecretaria de Educación, “a la luz de estas cifras a poco más del 90% se le ha ofrecido cupo, otro pequeño porcentaje se ha matriculado en establecimientos Junji, Integra o particular pagado, entonces lo que preocupa son aquellos que no se matriculan a pesar de tener un cupo, porque efectivamente hay riesgo de no cumplir con el derecho a la educación”.

“Ningún sistema de admisión va a mejorar que haya pocos establecimientos atractivos, entonces como país tenemos que crecer para que todos los establecimientos den tranquilidad a las familias”, dijo.

“Es comprensible que todas las familias busquen un lugar que se ajuste a sus expectativas, pero lo que quisiéramos es que todos tomen los cupos ofrecidos porque sabemos lo que significa para niños y niñas no estar escolarizados”, agregó la autoridad.

En concreto, la mayoría de los 1.516 alumnos no matriculados se encuentran en la Región Metropolitana, con 526, mientras que otros 157 están en Valparaíso y 200 en Antofagasta.

Hasta 2015 existía la selección académica, la que favorecía a los alumnos con mejores calificaciones. Sin embargo, en el marco de la Ley de Inclusión Escolar, de forma gradual, fue desapareciendo la selección y comenzó -en 2016- la implementación del SAE, el que pretendía ser un sistema centralizado de postulación a través de una plataforma web.

De esta manera, el Sistema de Admisión Escolar realiza la asignación de cupos a través de un procedimiento algorítmico que considera los resultados del orden aleatorio, los criterios de prioridad de los postulantes y las preferencias declaradas por las familias.

El SAE cuenta con dos periodos claves: el periodo principal y el periodo complementario de postulación. Para la asignación de matrículas de 2024 el primer periodo se llevó a cabo entre el 4 de agosto y el 4 de septiembre de 2023.

Y existe otra alternativa. Esto, porque a partir del 3 de enero las familias que aún no cuenta con matrículas pueden ingresar al programa “Anótate en la lista”, una nueva -y criticada- herramienta que el Ministerio de Educación puso a disposición una vez terminado el proceso de postulación del SAE para que los apoderados sin cupo pudieran solicitar vacantes.

ZONA SATURADA

Sólo en Antofagasta, una de las zonas “saturadas” de Chile y acorde al Mineduc, son 200 los estudiantes “que aún no tienen matrícula”. De ellos, 154 corresponden a estudiantes en zonas con cupos disponibles, pero que no han hecho efectiva su matrícula, mientras que 46 corresponden a estudiantes en zonas con alta demanda.

Sobre esto último, 41 se concentran en prekínder de los cuales 13, según la cartera, se logró verificar que estaban matriculados en establecimientos que no actualizan su información o que no la envían al Mineduc.

El 8 de abril pasado el Mineduc dio cuenta de que para ese entonces y luego del periodo regular del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2024 faltaban abrir 880 cupos para responder a la demanda de las familias.

Consultada la subsecretaria Arratia por La Tercera sobre los motivos para que la cartera privilegiara entregar la cifra de 880 cupos faltantes en vez del total de alumnos no matriculados, en este caso, los 1.516, la autoridad explicó que esto se debió a que “el deber nuestro es asegurar que todos tengan un cupo, nuestro trabajo es que todos los niños tengan uno y ahora que cerró el proceso uno puede focalizar más la información, pero al inicio del año escolar lo que se debe informar es la creación de cupos porque tenemos que responderle a todos con un cupo. Y esa necesidad se achicó al día de hoy”.

Por último, el Mineduc explica que al buscar en el sistema a los estudiantes que cumplían con las mismas características que el 5 de abril cumplían los 880, la situación dice que hasta el 13 de junio el número se redujo a 236 estudiantes sin asignación en zonas saturadas o de alta demanda, incluyendo el proceso regular, el proceso complementario y el Anótate en la Lista.

