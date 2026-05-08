Mineduc formaliza cancelación de la personalidad jurídica y revocación del reconocimiento oficial de la U. Bolivariana

El Ministerio de Educación (Mineduc), previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación (CNED), formalizó mediante el Decreto Exento 293 del 5 de mayo de 2026 la cancelación de la personalidad jurídica y la revocación del reconocimiento oficial de la Universidad Bolivariana, cuyo cierre definitivo se materializará el 31 de diciembre de 2031.

En cumplimiento de las normativas dispuestas en la Ley N°20.800, el siguiente paso de la cartera educativa consistirá en enviar al CNED toda la documentación requerida para nombrar a un Administrador de Cierre.

La designación de este profesional se llevará a cabo mediante una resolución emitida por la Subsecretaría de Educación Superior, paso que igualmente requerirá el visto bueno del Consejo.

Quien asuma este cargo se convertirá en la máxima autoridad del plantel universitario una vez que su nombramiento sea oficial. Su labor primordial radicará en proteger y garantizar la continuidad académica de todos los alumnos y alumnas que componen la comunidad estudiantil.

Con el objetivo de cumplir dicha meta, la autoridad designada tendrá la obligación de confeccionar un Plan de Administración y Cierre. Este documento deberá detallar las condiciones y medidas indispensables que permitan a las personas matriculadas en la institución concluir sus respectivos procesos formativos de manera adecuada.

Cabe destacar que, mientras se tramita y oficializa la llegada del Administrador de Cierre, la Universidad Bolivariana mantendrá sus operaciones basándose en la estructura de funcionamiento que tiene vigente en la actualidad.

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