Ministerio de Educación abre postulación al FUAS 2027 para gratuidad y beneficios estudiantiles

El Ministerio de Educación informó el inicio del proceso de postulación a los beneficios estudiantiles para la educación superior 2027, a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). Las personas interesadas pueden completarlo en www.fuas.cl, desde un celular, tablet o computador, hasta el próximo jueves 22 de octubre de 2026.

En el FUAS, los estudiantes deben entregar información sobre sus antecedentes familiares y socioeconómicos. El Mineduc, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, validará estos datos para determinar el nivel de ingresos y verificar el cumplimiento de los requisitos de cada beneficio estudiantil estatal.

Pueden postular quienes deseen ingresar en 2027 a un centro de formación técnica, instituto profesional o universidad, y también quienes ya cursan una carrera sin apoyo financiero y buscan optar a la gratuidad u otro beneficio acorde a sus necesidades.

La subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, hizo un llamado a las familias que pertenecen al 60% de menores ingresos del país a completar el FUAS. "Para muchos jóvenes, este formulario marca la diferencia entre seguir estudiando o tener que postergar sus sueños. Queremos que el costo no sea un obstáculo para continuar sus trayectorias educativas, por eso es fundamental que postulen dentro del plazo y con sus datos al día", dijo.

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

El Mineduc enfatizó que contar con el Registro Social de Hogares (RSH) no es un requisito para postular al FUAS: cualquier persona puede completar y enviar el formulario aunque no lo tenga. Sin embargo, mantenerlo actualizado hace más simple el proceso.

Además, el RSH es una de las fuentes que utiliza la Subsecretaría de Educación Superior para verificar la información socioeconómica declarada en el FUAS. Si está al día, la revisión de los antecedentes es más ágil y se evitan trámites posteriores.

Quienes no tengan un RSH actualizado deberán hacer un proceso de acreditación socioeconómica en la institución de educación superior donde se matriculen y presentar ahí los documentos que correspondan a su situación. Para obtener o actualizar el registro, se debe acudir al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de registrosocial.gob.cl o del municipio respectivo.

BENEFICIOS

Los beneficios estudiantiles para la educación superior que entrega el Estado incluyen la gratuidad, becas y dos tipos de créditos: Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) y el Crédito con Garantía Estatal (CAE). El detalle de cada beneficio está disponible en www.beneficiosestudiantiles.cl.

Finalmente, el Mineduc llamó a postular dentro del plazo e informarse solo a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación Superior, sus portales web y el call center Ayuda Mineduc, 600 600 2626.

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