Ministerio de Ciencia pausa becas de magíster y posdoctorado en el extranjero en medio de ajuste presupuestario

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, acudió ayer a la comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados donde anunció la suspensión de las becas de magíster y postdoctorado en el extranjero.

Según publica El Mercurio, la ministra explicó a los parlamentarios que “por presupuesto de ley teníamos 588 mil millones. Con la rebaja de febrero, y la que se debe hacer en marzo, quedaríamos en 565 mil millones”.

Consultada por la diputada Daniela Serrano (PC) sobre en qué se reflejaría esa reducción, Lincolao señaló: “La reducción que estamos haciendo es para este año (...) Y una de ellas van a ser las becas de magíster y posdoctorado en el extranjero”.

Entre las razones para su recorte, detalló que al momento de la creación de las becas había ingresos como el royalty minero, además, “no teníamos la cantidad de universidades que tenemos hoy. (...) Ellas necesitan más alumnos y más infraestructura para doctorados”.

Como ejemplo puso a la U. de La Serena, su alma mater, que en su doctorado de Astronomía tiene a cinco alumnos, pero tiene observatorios a menos de dos horas.

“La idea es reforzar nuestras universidades y usar el financiamiento de becas al extranjero en lugares en donde es más oportuno y también más valioso, como es el doctorado”. Y aclaró, de paso, que el programa de becas de doctorado al extranjero se mantiene vigente hasta ahora.

Además señaló que las becas al extranjero tienen problemas de retorno: “Tenemos situaciones de recibos (de becas) que están en Contraloría, entonces es un área donde tenemos que hacer mucha investigación y ajuste”.

Consultada tras la sesión, la ministra aclaró a El Mercurio que “en el marco del ajuste presupuestario del 3%, hemos priorizado fortalecer nuestras universidades y el desarrollo de capacidades dentro del país. Todas las becas nacionales se mantienen sin cambios, incluyendo la convocatoria actualmente en curso. Además, hemos abierto una línea de trabajo para evaluar su fortalecimiento”.

En tanto, con las Becas Chile, que corresponden a becas en el extranjero, “se decidió suspender de manera temporal, durante este año, el llamado a concurso para becas de magíster en el extranjero. Asimismo, se suspenden este año las becas de posdoctorado internacional con el fin de evaluarlas”, explica la ministra.

El programa de Becas Chile fue creado en 2008 en el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet para que estudiantes puedan proseguir sus estudios en el extranjero.

Entre 2014 y 2024 el programa otorgó 7 mil becas al extranjero y se destinaron cerca de US$500 millones, de acuerdo a un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP).

Ese mismo estudio está en línea con la medida de la ministra, ya que señala que desde 2008, el sistema de educación superior nacional ha experimentado una robusta expansión, aumentando más de un 115% la oferta de magísteres y cerca de un 200% la de doctorados.

“Esta consolidación local reduce la necesidad de priorizar el financiamiento en el extranjero, ya que el ecosistema chileno actual posee la capacidad para absorber gran parte de la demanda de especialización avanzada”, dice el estudio.

Desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) confirmaron que “efectivamente, el Ministerio de Ciencia ha estado revisando la propuesta de recorte del 3%, anunciada por el Gobierno, para todas las instituciones del Estado. La definición final y completa, debe ser aprobada por la Dipres, para que se haga efectiva”.

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