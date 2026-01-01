Ministerio de Agricultura y Conaf refuerzan Faena Cero ante altas temperaturas

El Ministerio de Agricultura, junto a la Corporación Nacional Forestal (Conaf), realizó un llamado preventivo a la ciudadanía y al sector silvoagropecuario para aplicar la medida de Faena Cero, en el contexto de las altas temperaturas y de las condiciones de riesgo existentes para la ocurrencia de incendios forestales en diversas zonas del país.

La medida, de carácter voluntario y preventivo, busca restringir durante las horas de mayor calor el desarrollo de faenas y actividades consideradas de riesgo, especialmente aquellas que involucran el uso de maquinaria, herramientas o procesos capaces de generar chispas o calor, factores que pueden desencadenar incendios forestales.

El ministro (s) de Agricultura, Alan Espinoza, explicó que Faena Cero puede activarse frente a olas de calor diurnas, alertas o alarmas meteorológicas, la activación del Botón Rojo por parte de Conaf o la declaración de alerta roja por Senapred, como parte de un enfoque preventivo coordinado entre las instituciones del Estado.

Asimismo, la autoridad precisó que la aplicación de Faena Cero es focalizada y temporal, y depende de las condiciones meteorológicas y de riesgo específicas de cada territorio. En términos operativos, el llamado contempla la suspensión o restricción de faenas agrícolas y forestales entre las 12:00 y las 18:00 horas, y en casos de riesgo extremo, el cierre temporal de parques nacionales y reservas forestales administradas por Conaf.

Desde el sector productivo, el presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Rodrigo O’Ryan, reforzó el mensaje de prevención, señalando que “los incendios los provocamos las personas y por eso la prevención es una responsabilidad de todos”. Agregó que, si bien el sector forestal invierte en tecnología y estándares de seguridad, en jornadas de calor extremo es fundamental extremar los cuidados y evitar cualquier actividad de riesgo, especialmente durante estas fechas festivas.

