Ministerio de Agricultura solicitó la renuncia al director nacional del SAG: Óscar Camacho asumirá como subrogante

El Ministerio de Agricultura informó este miércoles que le solicitó la renuncia del director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), José Guajardo.

“El Ministerio de Agricultura informa que se ha solicitado la renuncia de José Guajardo Reyes al cargo de director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la cual se hace efectiva a contar de hoy”, señaló la cartera en un comunicado.

La decisión se tomó “tras un análisis de la gestión del Servicio y responde a la necesidad de fortalecer la conducción del SAG, asegurar una temporada agrícola exitosa y resguardar la imagen de Chile en los mercados internacionales”.

José Guajardo había asumido el 1 de agosto de 2023, tras su nombramiento mediante concurso de Alta Dirección Pública (ADP).

Asumirá como director subrogante del organismo Óscar Camacho Inostroza, actual jefe de la División de Control de Fronteras.

Este cambio en el SAG “busca fortalecer la conducción del organismo para enfrentar con mayor eficacia los desafíos sanitarios y comerciales del sector agrícola, en especial durante la temporada de exportaciones”, dijo la ministra Ignacia Fernández.

La declaración pública destaca que “Camacho es médico veterinario de la Universidad de Chile, posee más de 30 años de trayectoria en el SAG, con experiencia en cargos directivos como la Subdirección Nacional y la Dirección Regional de Antofagasta. Su experiencia técnica y conocimiento profundo del servicio, junto con el acompañamiento del equipo ministerial, aseguran continuidad y estabilidad en esta etapa de transición”.

