Mineduc resalta aumento en la cantidad de jóvenes de menores ingresos que acceden a universidades

El proceso de Admisión 2026 mostró avances relevantes en equidad y acceso a la educación superior, según un análisis del Centro de Estudios del Ministerio de Educación.

El informe revisó el ingreso de estudiantes egresados de cuarto medio al Sistema de Acceso universitario y evidenció un crecimiento sostenido en la participación de jóvenes de sectores más vulnerables.

Por cuarto año consecutivo aumentó el número de seleccionados provenientes del quintil socioeconómico más bajo. De ellos, cerca de ocho de cada diez estudiaron en establecimientos públicos, ya sea municipales o dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

El estudio también reveló un alza general en la cantidad de postulantes que, al año siguiente de egresar de cuarto medio, logran ingresar a la educación superior. En 2026 fueron seleccionados 97.602 estudiantes, casi 27 mil más que en 2022.

La tendencia entre los jóvenes del quintil más bajo ha sido especialmente marcada: tras la pandemia, 594 estudiantes fueron seleccionados en 2022; la cifra subió a 2.029 en 2023, a 3.053 en 2024, a 4.195 en 2025 y alcanzó los 4.370 en 2026, es decir, 1.300 más que en 2024. Del total, el 78% proviene de la educación pública.

Los SLEP han tenido un rol decisivo en este avance. Entre 2022 y 2026, los egresados de estos establecimientos aumentaron en un 52% su presencia entre los seleccionados y multiplicaron por más de diez veces el número de estudiantes del quintil más bajo que accedieron a la educación superior.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró las cifras: “Dan cuenta de un sistema de admisión que está ampliando de manera efectiva las oportunidades de acceso a la educación superior”. Añadió que “el crecimiento sostenido de seleccionados del quintil más bajo, y el rol protagónico de la educación pública en este proceso, muestran que estamos avanzando en mayor equidad”.

En la misma línea, Sebastián Araneda, jefe del Centro de Estudios del Mineduc, destacó: “Confirman que, tras la pandemia, el tránsito a la educación superior de estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos está mejorando en magnitudes que no habíamos observado previo a la pandemia”.

Y subrayó: “Están llegando más a rendir las pruebas, están logrando mejores desempeños, y ahora también están incrementando sus posibilidades de ser seleccionados. Esta tendencia está siendo posible principalmente por estudiantes que provienen de la educación pública, y por los SLEP en especial”.

