Mineduc reitera oficio para evitar suspensión de clases en locales de votación

El Ministerio de Educación comunicó que, con motivo de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias que se realizarán el próximo domingo 16 de noviembre, se ha promovido la continuidad del proceso educativo, evitando la suspensión de clases.

Por ello estableció que los establecimientos educacionales que serán locales de votación se entregarán a las fuerzas de orden el viernes 14 de noviembre a partir de las 17:00 horas y serán devueltos el domingo 16 de noviembre en la noche.

No obstante, los sostenedores de los establecimientos educacionales que funcionen como locales de votación podrán solicitar, en caso de ser necesario, la suspensión de clases –con recuperación- para el lunes 17 de noviembre, las que serán aprobadas por su respectiva Secretaría Regional Ministerial de Educación.

La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia Martínez, destacó que “el oficio enviado por el Ministerio señala la posibilidad de suspender clases el 17 de noviembre, conforme a la normativa vigente. Atendiendo las inquietudes de algunos sostenedores, especialmente de recintos que funcionarán como colegios escrutadores y que podrían finalizar la sanitización más tarde, reforzamos que las secretarías regionales Ministeriales de Educación autorizarán estas solicitudes para facilitar el proceso”.

El pasado 21 de octubre, y en coordinación con el Servicio Electoral (Servel) y el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación envió a todas las secretarías regionales ministeriales del país el oficio N° 924 con las directrices necesarias para garantizar el normal desarrollo de las elecciones y la continuidad del proceso educativo.

Según el Mineduc, la decisión de entregar los establecimientos en la tarde del viernes se sustenta en:

- Evitar la pérdida de clases: Es fundamental que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean lo más regulares y sistemáticos posibles. Una semana escolar con un día menos afecta no solo por la pérdida de esa jornada, sino también porque la recuperación del ritmo escolar no es instantánea, requiere tiempo.

- Reactivación: desde el término de la pandemia, el Ministerio de Educación ha desarrollado diversas iniciativas tendientes a recuperar los porcentajes de asistencia establecidos como condiciones para el aprendizaje, así como también revincular a estudiantes que como consecuencia del fenómeno vivido dejaron de asistir a un establecimiento escolar.

- Alimentación escolar: cada día de clases se reparten alrededor de 3.100.000 de raciones alimenticias. Muchas familias organizan sus prepuestos considerando esta situación, es decir, tienen incorporado a su gasto solo la alimentación de la tarde.

- Ingreso y custodia de materiales electorales: El viernes 14 de noviembre a las 09:00 horas, el delegado electoral y dos custodios militares ingresarán a los establecimientos educacionales para recibir y custodiar los materiales del proceso. Para ello, los recintos educativos deberán habilitar una o dos salas destinadas al acopio, en coordinación con el delegado electoral. La custodia de los materiales estará a cargo de los custodios militares, uno de los cuales actuará como jefe del local de votación, responsable de resguardar el orden y la transparencia del proceso.

- Retorno a clases: Los establecimientos serán devueltos por las fuerzas de orden el domingo 16 de noviembre en la noche, adoptándose las medidas necesarias de higiene y orden para asegurar el retorno normal a clases el lunes 17 de noviembre.

- Suspensión de clases: Los sostenedores de los establecimientos educacionales que funcionarán como locales de votación y que así lo estimen necesario, podrán solicitar la suspensión de clases para el lunes 17 de noviembre, con recuperación, la que será aprobada por la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Educación.

- Casos excepcionales: En los establecimientos definidos como locales escrutadores, las situaciones particulares deberán ser resueltas a nivel local, asegurando siempre la continuidad del servicio educativo y disponiendo de los espacios necesarios para el funcionamiento de los miembros de los Colegios Escrutadores. Si algún sostenedor solicita la suspensión de clases, dicha solicitud deberá tramitarse conforme a la normativa vigente, incluyendo la correspondiente recuperación de clases.

Finalmente, el Mineduc enfatizó que estas medidas responden a una articulación entre distintas instituciones del Estado para garantizar un proceso electoral seguro y transparente, junto con velar por el resguardo y continuidad del proceso educativo de las comunidades que se mantienen en clases, de acuerdo con lo establecido en su calendario escolar regional.

