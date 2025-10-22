Mineduc califica de “inaceptable” la ausencia de examinadores para el Simce e instruye investigación sumaria

La ausencia de examinadores en algunos colegios durante la aplicación del Simce de Octavo Básico generó una fuerte reacción por parte del Ministerio de Educación.

La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, calificó la situación como “inaceptable” y anunció una investigación sumaria.

“Es inaceptable que la empresa responsable de haber llegado con todo el proceso no lo haya hecho”, declaró. Y añadió: “Sería inaceptable que fuera en un solo curso. Es aún más inaceptable cuando esto nos pasa en más cursos, como ha sido el día de hoy”.

La subsecretaria instruyó medidas para esclarecer lo ocurrido y aplicar sanciones: “He instruido que se realice una investigación sumaria para poder analizar las causas y también que se apliquen todas las consecuencias para esta situación”.

Además, hizo un llamado a la responsabilidad política: “No todo vale en política”.

Desde la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortez informó que “más del 97% de los establecimientos educacionales y de los cursos” realizaron la evaluación con normalidad.

Para los casos afectados, se programaron sesiones complementarias: “Dentro de las próximas dos semanas se implementarán las evaluaciones en los contextos estandarizados”, explicó, asegurando que “resultados de la evaluación no se ven afectado por el cambio de la fecha”.

El proceso está a cargo del proveedor Infer, y Cortez advirtió que “se contemplan una serie de consecuencias y sanciones que vamos a implementar como institución, y que son las más severas en este caso”.

“La Agencia de Calidad hará todo lo posible para que dentro de las dos semanas siguientes podamos cumplir con el derecho de rendir la evaluación y tener los resultados para monitorear los aprendizajes”, concluyó.

