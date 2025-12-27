Millonario robo en Ñuñoa: delincuentes sustraen vehículo y especies por $70 millones

Un grupo indeterminado de sujetos perpetró un millonario robo durante la madrugada de este sábado en un domicilio ubicado en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, el cual se encontraba sin moradores al momento del delito.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los individuos ingresaron al inmueble y sustrajeron diversas especies, además de un vehículo particular, cuyo avalúo total alcanza cerca de 70 millones de pesos.

La capitán Camila Fernández, oficial de ronda de la Prefectura Oriente de Carabineros, explicó que los sujetos retiraron la reja perimetral del domicilio para poder sustraer el automóvil, dándose posteriormente a la fuga en dirección desconocida.

Asimismo, la oficial detalló que desde el interior de la vivienda los antisociales robaron dos relojes y un notebook, elementos que forman parte del millonario avalúo informado por la policía.

Finalmente, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias investigativas, con el objetivo de revisar cámaras de seguridad, levantar evidencias y dar con el paradero de los responsables de este robo.

