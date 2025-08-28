Millonario robo en Meiggs: "Motochorros" asaltan a comerciante y le sustraen $100 millones

Un comerciante de origen libanés que posee varios locales en el Barrio Meiggs fue víctima de un asalto que culminó con el robo de un millonario botín de 100 millones de pesos. El atraco, que parece haber sido cuidadosamente planificado, fue perpetrado por dos "motochorros" en el sector de Las Bandurrias, en la comuna de Estación Central, en un hecho que ha generado conmoción.

Según los primeros antecedentes policiales, el asalto ocurrió la tarde del miércoles cuando la víctima salía de su domicilio. El comerciante transportaba el dinero en una mochila y, al parecer, había sido seguido por los antisociales desde sus negocios en el barrio comercial. Los delincuentes, que se movilizaban en dos motocicletas, lograron interceptarlo en la vía pública.

En un violento acto, los asaltantes amenazaron al hombre con armas de fuego y le arrebataron la mochila con el efectivo. La rapidez y la coordinación de los atacantes sugieren que se trata de un grupo organizado que se especializa en este tipo de delitos.

Tras la denuncia, la Fiscalía designó a la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI) para llevar a cabo la investigación. La policía se encuentra realizando peritajes en el lugar del asalto y analizando las imágenes de las cámaras de seguridad en el sector de Las Bandurrias y sus alrededores, con la esperanza de poder rastrear el recorrido de las motocicletas y dar con el paradero de los responsables.

