Millonario robo en casa de Peñalolén: Delincuentes se llevan bienes por 150 millones de pesos

Un violento asalto afectó a una familia de Peñalolén durante la madrugada de este domingo, cuando al menos seis delincuentes armados irrumpieron en su vivienda, ubicada en la Región Metropolitana.

El ataque, que duró cerca de seis minutos, dejó pérdidas materiales avaluadas en aproximadamente $150 millones y una profunda huella emocional en los afectados.

El dueño de casa relató que el hecho ocurrió cerca de la 01:00 horas, cuando escuchó ruidos en la puerta principal. “Nos dimos cuenta de que alguien estaba pasando y empecé a sentir un pequeño forcejeo en la puerta y me di cuenta inmediatamente que obviamente alguien estaba tratando de entrar”, señaló.

Al acercarse, intentó resistir el ingreso, pero fue superado por la fuerza de los atacantes. “Al principio cerré la puerta, pero de repente viene una avalancha y ahí entraron. Yo pude ver a cuatro personas entrando, mayores de edad, con cuchillo, con pistola, con todo”, describió.

En el interior del domicilio se encontraba su esposa y sus hijos, quienes permanecieron en el segundo piso durante el asalto. Tras la huida de los delincuentes, el dueño de casa pidió ayuda a sus vecinos. “Estaba ensangrentado entero. Ellos salieron y pedí que llamaran a Carabineros y Paz Ciudadana mientras yo trataba de calmar a mi esposa”, relató.

Entre las especies sustraídas se encontraban joyas, aparatos electrónicos, celulares y dos vehículos de alta gama: una Gran Carnival 2025 y un BMW 2025. Gracias a la tecnología de geolocalización, ambos automóviles fueron recuperados por Carabineros. El afectado también debió bloquear sus tarjetas bancarias, ya que los delincuentes se llevaron su teléfono móvil.

Personal policial continúa realizando diligencias para dar con el paradero de los responsables.

PURANOTICIA