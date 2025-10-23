Miles de personas despidieron a niño que falleció en accidente originado por delincuentes en Recoleta

Una emotiva despedida, con cerca de tres mil personas en el cementerio y varias más acompañando en las calles, tuvo Esteban Hermosilla, el estudiante de 12 años del colegio Rafael Sanhueza, que falleció luego de que el furgón escolar en el que viajaba fuera chocado por dos delincuentes que escapaban tras haber robado un celular en Recoleta.

El cortejo fúnebre salió cerca de las 10:00 horas de este jueves y recorrió las principales calles de Recoleta, incluyendo la Pérgola de las Flores, donde, como es habitual, fue despedido por las floristas lanzando pétalos.

Luego la caravana se detuvo en el colegio Rafael Sanhueza, donde compañeros del niño fallecido y el cuerpo docente le realizaron un último adiós. Otros establecimientos educacionales también se hicieron parte de la despedida, saliendo a las calles para mostrar su apoyo y respetos.

Finalmente, el cortejo llegó hasta el Parque del Recuerdo, donde se calcula que llegaron más de tres mil personas para despedir a Esteban. Además de familiares, estaba buena parte de la comunidad educativa de su colegio y autoridades encabezadas por la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo.

"Esto desgarra el alma de nuestro país, y el Presidente me pidió especialmente poder acompañar a la familia en el funeral, hemos estado en coordinación para la llegada, para poder acompañarlos en un muy doloroso momento", comentó la secretaria de Estado.

Sobre la gran convocatoria presente en la despedida, dijo que "encuentro que es bonito que mucha gente esté en esta tarea de acompañar".

Fernando Calderón, subdirector de Formación del colegio en que estudiaba Esteban, señaló que "ha sido una mañana bastante emotiva, porque también fue una despedida muy bonita que se generó con toda la comunidad educativa. Los estudiantes que estaban dentro del furgón también están fueron contenidos".

"Aquí hay un trauma en las familias, pero también a nivel de comunidad educativa. Yo creo que a nadie le ha sido indiferente esta situación", aseguró.

René Fuentes, tío del menor fallecido agradeció “el apoyo de todos, el cariño y amor de muchas personas. Aquí no hay partidos políticos, y he tenido el apoyo del Presidente, y de todas las personas para abajo, hemos estado con ellos, con la gente, los colegios. Me duele porque era un ángel. Solo dar las gracias por todo el apoyo”.

Por su parte, el delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, sostuvo que "lo importante es acompañar a la familia, el país está muy afectado y nuestro compromiso en primer lugar es que los responsables paguen con las penas más altas posibles y en este momento queremos concentrarnos simplemente en acompañar a las familias".

