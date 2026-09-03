Milei abre en Chile el V encuentro del Foro de Madrid y Kast cerrará jornada marcada por reunión bilateral entre ambos presidentes

A las 9:50 horas de este jueves en el centro de eventos Casa Piedra, en la comuna de Vitacura, el presidente de Argentina, Javier Milei, dará el discurso inaugural del V Encuentro Regional del Foro Madrid, que reúne a dirigentes políticos conservadores.

En tanto, a las 17:35 horas está fijado el discurso de clausura del Presidente José Antonio Kast. Además, a las 11:30 horas en La Moneda, ambos mandatarios sostendrán una reunión bilateral para abordar materias de interés mutuo.

Acerca del Estrecho de Magallanes, este miércoles en Punta Arenas el Presidente Kast dijo que no le exigirá a Milei derogar el decreto firmado en 2021 por el entonces mandatario Alberto Fernández sobre un "control conjunto" de esa ruta marítima.

"Los tratados internacionales establecen muy bien la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, y eso está clarísimo, y no hay ninguna duda de quién tiene el control y la soberanía", enfatizó Kast al respecto.

CONVOCATORIA DEL FORO

En su página web, el Foro Madrid se define como la alianza internacional por la libertad, la democracia y el Estado de derecho, impulsada por la Fundación Disenso de España, ligada a su vez al Partido Vox de la derecha más conservadora.

También señala que Foro Madrid reúne a dirigentes políticos, centros de pensamiento y representantes de la sociedad civil de Europa, Estados Unidos e Iberoamérica para analizar el nuevo escenario político de Iberoamérica y reforzar la coordinación internacional de quienes defienden la libertad, la democracia y la soberanía de las naciones.

Sobre el V Encuentro Regional, indica que se enmarca en un contexto de cambio político que tiene lugar tras las recientes victorias electorales de las "fuerzas patriotas" en distintos países de la región como Honduras, Chile, Colombia y Perú.

"CRIMEN ORGANIZADO"

"Santiago de Chile será el escenario que reúna, por primera vez, a los líderes de la nueva ola política de Iberoamérica tras el cambio de ciclo regional", expresa la convocatoria.

"Bajo el lema de una 'Una nueva era para Iberoamérica', el V Encuentro Regional servirá para analizar los retos comunes de la región, fortalecer la cooperación entre las fuerzas políticas afines y coordinar iniciativas frente a amenazas compartidas como la internacional del crimen organizado –representada en el Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista–, el deterioro institucional y la falta de garantías en procesos electorales", añade.

A lo largo de la jornada se celebrarán sesiones dedicadas a seguridad, economía, política internacional, libertad de expresión y defensa de los valores occidentales, además de la presentación de diversos proyectos audiovisuales impulsados por la Fundación Disenso desde España.

El encuentro culminará con la Declaración de Santiago de Chile, un documento que definirá una hoja de ruta común para la cooperación política internacional durante los próximos años.

¿POR QUÉ CHILE?

"La elección de Santiago de Chile como sede responde a su profundo significado político. La llegada de José Antonio Kast, uno de los primeros firmantes de la Carta de Madrid, a la Presidencia de la República inauguró una nueva etapa para el país y convierte a Chile en un referente para quienes aspiran a recuperar la seguridad, la prosperidad y el sentido común en sus respectivas naciones", se lee en la convocatoria.

"La celebración del encuentro coincidirá además con el aniversario del plebiscito constitucional de 2022, en el que una amplia mayoría de los chilenos rechazó un proyecto que pretendía transformar profundamente el modelo institucional del país. Aquel resultado supuso uno de los principales hitos políticos de los últimos años en Iberoamérica y demostró que los ciudadanos pueden frenar democráticamente los proyectos de inspiración socialista cuando existe una alternativa sólida", afirma.

PURANOTICIA