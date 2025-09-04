Miembro del Directorio de Canal 13 renunció tras denuncia que lo vinculó a bots contra Jeannette Jara y Evelyn Matthei

Canal 13 informó que hoy, jueves 4 de septiembre, Patricio Góngora Torreblanca presentó su renuncia al cargo de miembro del Directorio de la compañía.

"La estación agradece su gestión y el aporte realizado durante el período en que integró el Directorio, cargo que asumió en septiembre de 2023", señaló en un comunicado sin indicar el motivo de su renuncia.

"Canal 13 reafirma su compromiso con un periodismo independiente y responsable, fiel a su propósito de transformar y enriquecer la vida de las personas a través de contenidos y plataformas que informan, entretienen y emocionan con responsabilidad", añadió.

Un reportaje de CHV Noticias sobre los bots en contra de Jeannette Jara y Evelyn Matthei descubrió que detrás de las cuentas madre de esos mensajes aparecieron un sujeto llamado Ricardo Inaiman Barrios, partidario de la candidatura de José Antonio Kast, y Patricio Góngora, director de Canal 13.

Tras conocerse el reportaje, la ministra Camila Vallejo expresó en su cuenta de X: "Porque nos preocupa cuidar la convivencia cívica y la democracia, desde un primer momento hemos criticado las campañas desde cuentas anónimas que se han desplegado instalando mentiras para afectar a la candidata Matthei, al Gobierno y al propio Presidente".

"El debate y la libre expresión son parte de la democracia, pero las fakes y el odio orquestado en redes, las socavan. Lo planteado por la investigación de CHV es muy grave y esperamos que los aludidos se pronuncien, especialmente el señor Patricio Góngora Torreblanca, miembro del directorio de Canal 13", añadió.

Por su parte, en su cuenta de X, Jeannette Jara expresó que "el reportaje de CHV confirmó algo gravísimo: la manipulación con bots ya no es sospecha, es una realidad que daña la democracia".

"Instala odio, actúa de forma violenta y sin ningún escrúpulo. No sorprende que venga de la ultraderecha, Republicanos son responsables", añadió.

"José Antonio Kast debe pronunciarse. Él aseguró públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario. ¿Qué más necesitamos para exigir transparencia? La ciudadanía merece respuestas, no engaños", concluyó.