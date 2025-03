Michelle Bachelet ya le habría comunicado a Carolina Tohá que no competirá por La Moneda

Si bien, aún no está claro si la comunicación ocurrió este lunes o martes, y si lo hizo personalmente o a través de un tercero, lo que sí sería un hecho es que la ex Presidenta de la República le transmitió que no competirá en la Elección Presidencial del 16 de noviembre.