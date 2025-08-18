Este lunes, Jeannette Jara inscribe candidatura y presentará cuatro ejes de su programa

Este lunes, la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, oficializará su postulación a la presidencia. En el mismo acto, presentará su programa de gobierno, enfocado en cuatro ejes centrales: economía, seguridad, salud y vivienda.

El documento busca ser más breve que el presentado por Gabriel Boric en 2021 y, según su equipo, la idea es retomar la iniciativa política luego de controversias recientes.

A partir de este martes, Jara iniciará una gira nacional que comienza en Valparaíso y termina el 14 de septiembre en Santiago. Durante este periodo, no participará en foros ni debates con los otros candidatos.

Tras un fin de semana de intensas negociaciones, los partidos del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC) lograron inscribir oficialmente su pacto parlamentario, llamado "Unidad por Chile".

El acuerdo final se selló este sábado a las 10 de la mañana en el Servicio Electoral (Servel) y, según la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, el pacto tiene como objetivo principal respaldar la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

¿Cómo se reparten los cupos?

Frente Amplio: 37 candidaturas a la Cámara y 3 al Senado.

Partido Socialista: 38 candidaturas en total (senadores y diputados).

PPD: 29 a la Cámara y 5 al Senado.

Democracia Cristiana: 30 a la Cámara y 3 al Senado.

Partido Comunista: 23 a la Cámara y 5 al Senado.

Partido Radical: 21 a la Cámara y 3 al Senado.

Partido Liberal: 15 candidaturas en total.

El senador DC Francisco Huenchumilla confirmó que irá a la reelección en La Araucanía.

Las candidaturas parlamentarias se inscriben oficialmente hoy. Algunos de los nombres que llaman la atención son:

Valparaíso: Karol Cariola (PC), José Miguel Insulza (PC), Diego Ibáñez (FA) y Carolina Marzán (PPD) competirán por cupos en el Senado.

Distrito 8 (Maipú, Estación Central, Pudahuel): El pacto inicialmente tenía 10 nombres, uno más que el máximo permitido. Entre los postulantes están los actuales diputados Rubén Oyarzo (PR) y Claudia Mix (FA). También se postulan el animador Juan Carlos "Pollo" Valdivia por la DC y Gustavo Gatica por el PC.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, confirmó que no será candidato y se enfocará en liderar políticamente la lista. Además, reconoció que aún existe la posibilidad de que Daniel Jadue compita en el distrito 9, si legalmente es viable.

