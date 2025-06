Michelle Bachelet y proyecto de aborto legal: "Me parece que es necesario avanzar"

Una vez finalizada la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, una de las autoridades presentes más buscadas por la prensa fue la ex Presidenta Michelle Bachelet, quien se refirió a los principales tópicos abordados por el Mandatario durante su discurso.

En primer lugar, expuso que "me parece que la Cuenta Pública fue de alto nivel político, tratando de plantear algo clave para el futuro Gobierno y es que la gobernabilidad implica construir acuerdos entre quienes piensan distinto. El Presidente Boric lo señaló con ejemplos concretos, con proyectos aprobados para beneficiar a las personas, como por ejemplo con el tema de las pensiones y muchos otros casos, llamando a la unidad para hacernos cargo y seguir discutiendo y aprobando leyes que beneficien tanto a niños como a mujeres y adultos mayores".

Luego, abordó el fin del penal Punta Peuco como lo conoces, dando paso a una cárcel común: "No hay ninguna novedad con eso. Yo traté de hacer algo similar y no resultó. Me parece que el Presidente tiene el derecho a tomar una decisión de esa naturaleza, siempre que se haga con el respeto que merecen todas la partes involucradas", sostuvo la ex Mandataria en las afueras del Congreso Nacional.

Acerca del proyecto de aborto legal, Bachelet sostuvo que "desde que fui Ministra de Salud yo hablaba de este tema, y mi opinión del tema es que el Estado tiene como tarea asegurar opciones a las mujeres y que sean las popias mujeres las que decidan cuáles son esas opciones. En ese sentido, que el Gobierno haya mandado un proyecto de ley ahora, aunque son concientes que no se tomará decisión defintiiva, es que no puede haber un tema que no se pueda debatir. Hay que tomar en serio el pensar en esas mujeres que hoy, muchas veces, no tienen opción y son castigadas si toman decisiones que hoy son penalizadas. Me parece que es necesario avanzar".

Acerca del conflicto en Gaza, la ex alta funcionaria de ONU sostuvo que "tengo la esperanza que la comunidad internacional pueda tener resultados frente a una tragedia de esta naturaleza. Yo espero que las propuestas que trabajan hoy, donde está involucrado Estados Unidos en conversaciones con Israel, puedan tener resultados. Hay propuestas que no aceptó Hamás, pero se propusieron alternativas. El acuerdo de cese al fuego no se ha cumplido y han habido bombardeos y masacres".

