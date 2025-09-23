Michelle Bachelet tras su nominación como candidata a la Secretaría General de la ONU: "El mundo necesita actores comprometidos con el diálogo"

La expresidenta Michelle Bachelet se refirió a el anuncio respecto a su nominación como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

“Agradezco al Presidente Gabriel Boric por haber anunciado esta candidatura en su último discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas”, manifestó Bachelet.

La exmandataria destacó que “este gesto representa su respaldo y una reafirmación clara del compromiso histórico y activo de Chile con el multilateralismo, el respeto al marco institucional internacional, y la vocación de nuestro país de ser parte de las soluciones globales”.

“Valoro profundamente las expresiones de apoyo que de manera transversal han manifestado diversos actores políticos en Chile, estas dan cuenta de que existe una compresión de esta candidatura”, indicó.

La expresidenta recalcó que su nominación “no es un proyecto personal, y como país y región tenemos una responsabilidad en el contexto global actual, pero sobre todo que nuestra política exterior se desarrolle con una perspectiva de Estado y no coyuntural”.

“Estoy convencida de que hoy más que nunca el mundo necesita actores comprometidos con el diálogo para alcanzar la paz y la justicia para todos y todos. En un escenario internacional complejo, donde el multilateralismo se pone a prueba a diario es indispensable renovar la confianza en la acción colectiva”, concluyó.

PURANOTICIA