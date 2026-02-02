Michelle Bachelet tras ser oficializada como candidata a la Secretaría General de la ONU: "Me siento muy honrada"

La expresidenta Michelle Bachelet dijo sentirse “muy honrada” por la inscripción de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), que será respaldada por Brasil y México.

Desde el Palacio de La Moneda, la exmandataria manifestó: “Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General no solo de Chile, sino también de Brasil y de México”.

“Agradezco el respaldo a esta candidatura de Estado y asumo la tremenda responsabilidad que significa”, expresó.

Asimismo, destacó lo que significa que la candidatura sea inscrita por tres países. “Refleja un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podamos trabajar juntos por objetivos comunes”, precisó.

Y señaló que “es también una señal de la importancia que tiene la Organización para América Latina y para el mundo, que, pese a las dificultades caracterizadas por un contexto geopolítico desafiante, seguimos apostando por fortalecer las herramientas del multilateralismo, modernizar Naciones Unidas, reconociéndola como el espacio de encuentro, diálogo y búsqueda de soluciones comunes más importantes del mundo”.

“De cara al centenario de su creación es necesario que todos los estados miembros reafirmen el compromiso con los principios de la Carta de Naciones Unidas, al mismo tiempo que trabajemos en una organización que sea eficiente en la gestión; coherente y eficaz en la acción; confiable y transparente en el liderazgo, capaz de inspirar nuevamente a los pueblos del mundo”, añadió.

Bachelet recalcó que “su relevancia no reside solo en la historia” sino “también en su capacidad constante de renovación para seguir siendo el lugar donde el mundo imagina, negocia y construye su futuro común".

“En un contexto de crisis múltiples, conflictos, cambio climático, profundas desigualdades, disrupción tecnológica y desconfianza institucional, las Naciones Unidas deben renovarse para seguir siendo legítima, más moderna, eficiente, transparente y orientada a resultados, poniendo a las personas en el centro de su quehacer", subrayó.

PURANOTICIA