Michelle Bachelet se ausenta del cambio de mando y envía carta a José Antonio Kast en medio de agenda internacional por la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet envió, por medio del Senado, una carta al presidente electo José Antonio Kast para excusarse por su ausencia en el cambio de mando de este 11 de marzo.

Según consignó La Tercera, la exmandataria decidió viajar a Nueva York entre el 4 y el 15 de marzo, para reforzar su despliegue internacional en medio de su candidatura a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Debido a esto, Bachelet envió una misiva a Kast, donde le presentó sus excusas por no poder asistir al cambio de mando. Además, en el escrito le deseó éxito y buenos deseos de cara a los cuatro años que estará al mando del Ejecutivo.

La expresidenta tomará un avión rumbo a Nueva York este miércoles para asistir al 70° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas.

Al evento fue invitada en su calidad de vicepresidenta del Club de Madrid, organismo internacional conformado por exmandatarios del sector. El encuentro es “el mayor órgano para la formulación de políticas a nivel mundial dedicado exclusivamente a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”. En su calidad de exdirectora de ONU Mujeres, la expresidenta ya ha participado de la instancia.

