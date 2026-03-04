Louis De Grange, futuro ministro de Transportes, acusa transición “por debajo de lo esperado” y alerta daño con China y EE.UU.

Louis De Grange, futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones, cuestionó el proceso de traspaso de mando al señalar que “las reuniones que hemos tenido han estado por debajo de lo que esperábamos”.

En diálogo con T13 Radio, explicó que la falta de respuestas sobre asuntos clave -como licencias médicas, renuncias de cargos y procesos de licitación- ha debilitado la transición: “esa información que para nosotros es muy relevante, no hemos tenido respuesta adecuada. Eso en mi opinión, yo creo que del equipo que me acompaña es parecida”.

El diagnóstico se extiende a las reuniones bilaterales, que describió como poco útiles: “han sido básicamente una exposición de las cosas que han hecho los últimos cuatro años, más que hacerse cargo de los temas que para nosotros son relevantes, que a nosotros nos inquietan y que a partir del 11 de marzo tenemos que hacernos cargo”.

De Grange relató que las preguntas planteadas quedaban sin respuesta: “decían ‘bueno, eso lo podemos ver en la próxima reunión’, o ‘lo podemos ver cuando veamos tal otro tema’, y finalmente, nunca se nos respondían”.

La consecuencia más visible de esa falta de información fue el caso del cable Chile-China Express. “Yo me enteré como casi el 100% de los chilenos, nos enteramos por la prensa. Y a los dos días aparece la noticia en portada de El Mercurio, donde sale que se ha retractado el decreto”, afirmó.

Para él, el tema debió abordarse en la bilateral oficial del 13 de febrero, “una semana antes”, lo que no ocurrió. El propio ministro Juan Carlos Muñoz reconoció que no lo comunicó porque “la propuesta estaba todavía en desarrollo” y prefería tratarlo en un espacio “más confidencial”.

El futuro ministro también vinculó la precariedad del traspaso con el clima político. Sobre el quiebre tras la fallida reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, comentó: “fue inesperado, pero bueno, son cosas que suceden. También es normal en política cuando tienes opiniones tan contrapuestas. No me parece tan extraño. Entonces no le veo mayor relevancia”.

Finalmente, De Grange proyectó las consecuencias en el plano internacional: “China y Estados Unidos son los dos principales socios comerciales de nuestro país. Y yo creo que el actual gobierno maltrató la relación con esos dos socios estratégicos”.

Por ello, subrayó que el desafío de su gestión será “recomponer esa confianza con ambos socios estratégicos” a partir del 11 de marzo.

