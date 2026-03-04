Desde Magallanes, presidente Boric llama a Kast a retomar el traspaso: “Chile no está para peleas chicas”

Desde el Muelle Mardones de Punta Arena, al iniciar su gira a Magallanes, el presidente Gabriel Boric llamó al mandatario electo José Antonio Kast a retomar las reuniones para el traspaso del mando, suspendidas ayer abruptamente por parte del republicano

"Un Presidente de la República, sea quien sea, tiene que estar siempre pensando en Chile, y Chile no está para peleas chicas", expresó el mandatario.

"Los chilenos y chilenas exigen que sus autoridades tengamos una visión de largo plazo y que estemos a la altura de nuestras responsabilidades, y eso implica siempre poner por delante de las diferencias personales, de las diferencias políticas, el interés de Chile", añadió.

"Como Presidente de a República manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi Gobierno de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante", enfatizó.

"Más allá de las tensiones, de las diferencias que pueden haber, y de incluso la diferente evaluación de los hechos, en Chile tenemos tradiciones republicanas que nos enorgullecen y que tengo la convicción que tenemos que honrar", dijo.

Finalmente, recalcó que "yo personalmente y mi Gobierno está plenamente disponible aquello".

