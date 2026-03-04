Presidente electo José Antonio Kast encabeza reunión con ministros y subsecretarios y tensiona traspaso con el Gobierno

El presidente electo, José Antonio Kast, sostiene una reunión de trabajo junto a sus ministros y subsecretarios, ad portas del cambio de mando de este 11 de marzo.

El encuentro se está realizando en el hotel Radisson Blu y comenzó a las 09:00 horas. La reunión se extenderá hasta las 16:45 horas.

Pese a que el presidente electo fue tajante en establecer el fin al proceso republicano de traspaso, algunas voces le han pedido retomarlo. El mismo Presidente Gabriel Boric realizó un llamado en esa línea.

Previo a la reunión, el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, planteó en Radio Infinita "que va a ser difícil, yo no descarto nada, pero va a ser bastante difícil que la mayoría de esas bilaterales vayan a poder producirse".

En tanto, la futura vocera de gobierno, Mara Sedini, afirmó que "no había ninguna estrategia tratando de quebrar las bilaterales. Ha habido un esfuerzo enorme de generar un buen traspaso" y aseguró que "en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric intentaron pasar gato por liebre (...) Hubo mala fe".

PURANOTICIA