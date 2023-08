Michelle Bachelet hizo un llamado a consejeros "a sacar una Constitución que represente a todos"

La expresidenta Michelle Bachelet realizó una extensa exposición ante la comisión de Sistema Político del Consejo Constitucional, donde hizo un llamado a los consejeros para que puedan sacar una Constitución que represente a todos los chilenos.



"Hay gente que sin ni siquiera sabiendo que va a salir van a votar en contra (...) no sería una buena señal el que no fueran capaces de ponerse de acuerdo o que sacaran una Constitución con ciertas ideas que no representen a todos. Yo creo que es un dilema político", expresó Bachelet.



La exmandataria hizo una intervención general del tema, pues aseguró que prefería escuchar y responder las preguntas de los consejeros y comisionados presentes en la sesión.



"En el sistema electoral siempre hay espacios para hacer correcciones y en la práctica no hay ningún sistema perfecto y también importante como son los partidos políticos, es elegir bien a la gente, porque en cualquier sistema si no están las personas adecuadas no creo que funcione adecuadamente", sostuvo.



Bachelet valoró las iniciativas populares de norma sumadas al anteproyecto y el límite reelección presidencial, aunque apuntó a seguir perfeccionando en materia de transparencia.



Sobre la nueva etapa expresó que es para "validar y perfeccionar, por eso quiero decirles los comisionados que hicieron una gran tarea, que por cierto era de las que creía que los comisionados no debían ser parte de los expertos y lo dije públicamente (...) valoro mucho lo que están haciendo cada uno de ustedes y es de la mayor relevancia de dar a Chile la posibilidad de reencontrarse en un curso institucional pacífico, con reglas claras, la Constitución sí da ese marco clarito que nos permite reencontrarnos".



Otro de los puntos que abordo la exmandataria fue la seguridad donde fue muy crítica al expresar que "todas las campañas fueron sobre seguridad, la gente creyó que la seguridad se iba a resolver con esta Constitución y a los que más les creyó voto por ellos y la seguridad nunca se ha resuelto por ninguna Constitución".



La expresidenta aseguró que “yo no me leí las mil enmiendas, pero hay parte que quisiera mencionar pero para mí son importantes", aludiendo a los derechos sexuales y reproductivos.



“Yo creo que las mujeres son las que puedan tomar sus propias decisiones, que tienen que tener derecho a decidir, si quieren tener hijos o no (...) lo que el Estado nunca puede ser es imponer, que es muy distinto la situación de uno o de otra, una posición. Yo creo que el Estado lo que tiene que hacer es ofrecer un menú de opciones para que las personas de acuerdo a sus propias creencias, pueda tomar las mejores decisiones".



"Creo que para muchas mujeres serían un retroceso algunas de las enmiendas", acotó.



Otro punto que tocó la exmandataria fue la paridad, señalando que si los consejeros y comisionados fueron electos bajo ese criterio, después cambiar eso en la Constitución, "sería visto como un retroceso (...) cuando por el contrario lo que necesitamos es seguir mejorando el rol de las mujeres en la toma de decisiones".



También se mostró partidaria de la existencia de escaños reservados para pueblos originarios, argumentando que "uno lo que tiene que hacer es compensar una deuda histórica con los pueblos originarios".



"Más que capítulos más o menos es clave lo que ahí se enuncia para las Fuerzas Armadas", dijo ante una pregunta del consejero republicanos, Ricardo Ortega.

