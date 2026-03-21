Michelle Bachelet habría solicitado reunión reservada con el Presidente Kast para abordar definición por su candidatura a la ONU

La exmandataria Michelle Bachelet solicitó la reunión con el Presidente José Antonio Kast que se realizó este viernes 20 de marzo en La Moneda con el fin de buscar una definición del Gobierno respecto a su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

La ex Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos llegó a la casa de Gobierno en absoluta reserva, pues solo se comunicó de su presencia una vez que ya estaba en el interior, reunida con el Presidente Kast. Ingresó por el estacionamiento subterráneo, sin dejarse ver por los medios de comunicación, y tras una hora y media de conversación, se retiró con la misma reserva con la que había entrado.

El encuentro –según consigna El Mercurio– había sido solicitado por la propia Bachelet y se enmarca en la definición que debe tomar el Ejecutivo sobre el apoyo a su postulación a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La definición del Gobierno ha sido un punto largamente esperado en el mundo político. Durante febrero, las autoridades entrantes informaron que cualquier decisión se tomaría una vez que ya en posesión del Ejecutivo, pero a casi diez días de aquello, La Moneda no se ha pronunciado.

Mientras la actual administración no diga lo contrario, Bachelet seguirá siendo la postulante de Chile y así enfrentará el inicio de los diálogos interactivos de abril, agendados por la ONU para la campaña.

El de este viernes fue el tercer encuentro que tuvo el Presidente con la exmandataria desde que Kast ganó la elección presidencial. Según la versión del Gobierno, fue la exmandataria quien solicitó la reunión en La Moneda. Esto, a raíz de las palabras del canciller Francisco Pérez Mackenna luego de la reunión bilateral que tuvo con su antecesor Alberto Van Klaveren, en orden a que la decisión se tomaría una vez estuvieran instalados en el palacio.

Sin embargo, desde el 11 de marzo, la exjefa de Estado no había sido contactada para tener luces sobre una respuesta oficial, lo que introduce complicaciones, según comentan cercanos, a su cronograma de viajes que tienen como objetivo conseguir votos en países con “peso específico”, como los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Cabe destacar que el Gobierno de Gabriel Boric dejó una partida en el presupuesto de Cancillería para esta tarea. Sin embargo, la jefatura de la División de Asuntos Multilaterales de Relaciones Exteriores, que es la que revisa las candidaturas de Chile a organismos internacionales, permanece vacante.

POSTULACIÓN CON POLÉMICA

La postulación fue un tema polémico, pues fue confirmada en febrero por el entonces Presidente Gabriel Boric con el respaldo de México y Brasil. En el equipo de Kast manifestaron incomodidad pues, alegaron, no se conversó del apoyo con el gobierno entrante, pese a que será la actual administración la que enfrentará la elección de la ONU.

El propio Kast sostuvo, durante la campaña, que hubiera esperado que la decisión se tomara luego de ser consultada con los —en ese entonces— candidatos presidenciales. Cercanos al Presidente sostienen que la determinación no pasa por temas ideológicos, sino más bien por analizar las “opciones reales” que tiene la exmandataria para resultar elegida.

Un equipo liderado por el canciller y por el asesor internacional Eithan Bloch habría comenzado a trabajar para conocer las posturas de diferentes países sobre la candidatura. Una variable que se tiene en cuenta es la posibilidad de que Estados Unidos vete la postulación.

PURANOTICIA