Michelle Bachelet espera que el próximo Gobierno "construya sobre lo que hemos construido los gobiernos anteriores"

La expresidenta Michelle Bachelet emitió su vota en la comuna de La Reina, región Metropolitana.

Tras cumplir con su deber cívico, la exmandataria manifestó que "es super importante la unidad de todas las fuerzas democráticas, progresistas”.

Complementó que “creo que es importante, mas allá de lo que suceda en estas elecciones, es clave que haya un grupo de personas que creamos en un progreso, pero que le llegue a todos”, indicó.

“Hoy tenemos desigualdades en el mundo y en el país, pero creo que eso no hay que normalizarla”, indicó.

“Lo que necestamos es igualdad de derecho y oportunidades, y espero que los chilenos apuesten a eso, a un gobierno que quiera brindarles los mismos derechos y oportunidades”.

Finalmente, sostuvo que "espero que el próximo gobierno construya sobre lo que hemos construido los gobiernos anteriores. Quisiera que siguiéramos perfeccionando nuestra democracia, economía y, por sobre todo, que las personas puedan vivir con mejores condiciones".

PURANOTICIA