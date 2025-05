Michelle Bachelet dice que quien asuma la conducción de Chile "debe hacerse cargo de los desafíos sociales que enfrentamos"

La expresidenta Michelle Bachelet reflexionó sobre los desafíos actuales que enfrenta el país y el mundo, destacando el rol de las universidades, el fortalecimiento de las políticas públicas, la equidad de género y el impacto de la inteligencia artificial.

La exmandataria fue invitada a la inauguración de las actividades académicas de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Las Américas, donde uno de los primeros temas que abordó fue el complejo escenario internacional, al que calificó como un momento de “gran fragilidad”, dado que “vivimos en un mundo con enormes desigualdades, donde el cambio climático, la pobreza y la falta de paz han desplazado a más de 123 millones de personas. Estamos viendo cómo se empiezan a cuestionar valores que dábamos por sentados, como la democracia y los derechos humanos”.

Consultada sobre si estamos llegando al fin de la globalización, fue enfática: “El mundo está interconectado, nos guste o no. Lo que pasa es que esa interconexión no ha sido igualitaria para todos. Mientras algunos países avanzan, otros se quedan atrás”.

Recordó lo ocurrido durante la pandemia: “Los únicos que fueron solidarios fueron los científicos, que compartieron el ADN de los virus y las vacunas. Los países no lo hicieron. Si seguimos en esa vía, la humanidad lo va a pasar mal. Lo mismo ocurre con el cambio climático”, dijo la expresidenta.

Durante el encuentro, también se refirió a la migración como un fenómeno que requiere comprensión estructural. Haciendo una analogía con su formación médica, afirmó: “Como médica, yo aprendí a hacer un diagnóstico. No solo de la enfermedad específica, sino también entendiendo el contexto: las condiciones sociales y económicas. Si no somos capaces, como comunidad internacional, de entender las raíces de la migración, no la vamos a resolver. Porque si no, estamos tratando de dar una aspirina a un problema mucho más de fondo”.

Al referirse al avance de los derechos de las mujeres en Chile, reconoció logros en paridad y representación, pero fue clara en señalar que persisten desafíos aún, que si bien “tenemos presencia de mujeres liderando espacios tradicionalmente masculinos, todavía enfrentamos desafíos en violencia de género y desigualdad estructural. La cultura no se cambia solo con leyes, sino también con educación y convicción”, explicó.

En relación a la inteligencia artificial (IA), sostuvo que estas tecnologías ofrecen grandes oportunidades, pero también pueden profundizar las brechas sociales y de género si no se regulan con responsabilidad, dado que “puede generar desplazamiento de personas, especialmente en áreas donde predominan mujeres, como las tareas administrativas. La IA está llamada a complementar el trabajo humano y facilitar la toma de decisiones, pero no son las máquinas las que tomarán las decisiones, sino los seres humanos".

A meses de las próximas elecciones presidenciales, la exalta comisionada de Derechos Humanos de la ONU fue consultada sobre los desafíos del próximo gobierno y destacó que, “quien asuma la conducción del país debe hacerse cargo de los desafíos sociales que enfrentamos. Nuestra población está muy fragmentada y polarizada políticamente, con un alto nivel de desafección hacia las instituciones”, expresó.

En ese sentido, compartió hallazgos del estudio: “Subjetividades Ciudadanas en el Chile actual”, realizado por la Fundación Horizonte Ciudadano, donde se detectó un malestar emocional generalizado. “Hay una sensación de rabia contenida, de falta de esperanza. Muchos se sienten chilenos solo cuando juega la selección o el 18 de septiembre, pero el resto del año viven como si tuvieran que arreglárselas solos”, comentó.

Y agregó qué, es urgente “reconstruir afectos y generar más solidaridad. No me refiero a que el próximo presidente tenga que ser psicólogo, pero sí creo que quien conduzca al país debe estar consciente del estado emocional de nuestra sociedad”.

En su intervención, también se refirió a una de las principales reformas impulsadas durante su gobierno: La gratuidad. “Para mí era esencial, porque me parecía profundamente injusto que personas talentosas, pero sin recursos económicos, no pudieran tener la oportunidad de desarrollar una profesión”. Agregó que comprendieron que la gratuidad no era suficiente y que, por ello, se creó el PACE, el Programa de Acompañamiento en la Educación que ayudaba a estudiantes en contextos vulnerables a integrarse a la educación superior.

Al cierre del conversatorio, la exmandataria hizo hincapié en el rol clave de las universidades en el fortalecimiento de las políticas públicas, señalando que “son las instituciones encargadas de formar a los futuros líderes del país, profesionales comprometidos con el bienestar social y el desarrollo económico sostenible, quienes deben aportar sus conocimientos y soluciones a los problemas más urgentes de la sociedad», concluyó.

