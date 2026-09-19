Cachorros de Carabineros debutan y cautivan al público en la Parada Militar 2026

En brazos de funcionarios de Carabineros y ante las miradas del público hicieron su estreno los integrantes más pequeños de la nueva generación del Grupo de Adiestramiento Canino, durante la Parada Militar 2026 realizada en el Parque O’Higgins.

Los cachorros acompañaron el tradicional paso de los perros policiales de la institución, cerca de las 14:00 horas de este sábado, convirtiéndose en uno de los momentos que llamó la atención de quienes presenciaban el desfile.

La nueva generación está integrada por cachorros y perros adolescentes de distintas razas, entre ellas pastor alemán, golden retriever y pastor belga malinois. Debido a su corta edad, algunos de los ejemplares realizaron su debut siendo llevados en brazos por integrantes de Carabineros.

Durante su presentación, los perros fueron descritos como “nobles con los niños, leales a su misión y firmes frente al delito”.

Junto con los ejemplares en formación, también participaron canes que ya se encuentran adiestrados para cumplir distintas funciones policiales y apoyar las labores que Carabineros desarrolla en materia de seguridad, prevención y control del orden público.

El entrenamiento de estos animales les permite participar en tareas especializadas, como la detección de drogas, explosivos y dinero ilícito. También pueden desempeñarse en procedimientos de búsqueda y rescate, además de colaborar en operativos policiales y servicios de seguridad durante eventos masivos.

La participación del Grupo de Adiestramiento Canino se ha convertido en una de las tradicionales postales de la Parada Militar. Este 2026, sin embargo, fueron los nuevos integrantes quienes concentraron buena parte de las miradas, haciendo su primera aparición ante el público antes de completar el proceso de formación que les permitirá incorporarse a las distintas labores de la institución.

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