«Mi Voto Mi Derecho»: Servel lanza la primera guía electoral para personas autistas

La guía «Mi Voto Mi Derecho» ofrece información clara con criterios de lenguaje fácil y apoyos visuales que describen el paso a paso ilustrado del proceso de votación de las Elecciones Presidencial y Parlamentarias 2025, incluyendo orientaciones sobre el voto asistido, regulado por la Ley N° 20.183, que permite a toda persona con discapacidad ejercer su derecho a voto con acompañamiento y/o asistencia si así lo requiere. Este material será distribuido digitalmente y de manera gratuita a través del sitio web del Servicio Electoral (Servel) y de los canales oficiales de las organizaciones colaboradoras.

La ciudadanía en el espectro autista presenta características y eventuales necesidades de apoyos diferentes. Del mismo modo, pueden presentar altos niveles de autonomía y no requerir apoyo. En ese sentido, la guía reconoce su diversidad y promueve el respeto por su autonomía, autodeterminación y derecho a decidir. Además, utiliza apoyos visuales y un lenguaje directo que permite anticipar situaciones para facilitar una experiencia de voto informada. En la elaboración de la guía, así como en la validación de sus contenidos, participaron personas autistas.

La presidenta del Consejo Directivo de Servel, Pamela Figueroa, señaló que "esta guía es un avance muy importante que queríamos dar a conocer. Fue un trabajo en conjunto de las fundaciones con el Servicio Electoral, así que estamos muy contentos de dar este paso y promover un proceso electoral con información inclusiva y accesible".

La autoridad también explicó que el documento está diseñado de manera que la información sea adecuada para personas neurodivergentes, considerando factores como el tipo de letra, colores, y elementos gráficos especialmente dirigidos a ellos.

Ricardo Downey, jefe de la unidad de Atención Ciudadana de Servel, indicó que "fomentar la participación electoral informada es uno de los pilares fundamentales del Servicio Electoral. Con esto damos un paso significativo hacia la inclusión de las personas autistas, al ofrecerles información clara y accesible que les facilitará ejercer su derecho a voto y comprender el cumplimiento de sus deberes cívicos".

Gabriela Verdugo, presidenta de FUAN, subrayó que "desde el año 2020 como FUAN hemos estado difundiendo este material actualizado para cada elección. Este trabajo colaborativo con Servel, nos permite dar un paso pionero en la promoción del derecho a voto de las personas autistas. Esperamos que esta guía se convierta en un modelo de referencia para procesos electorales sin exclusiones, respetando la Ley de Autismo y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Por su parte, la directora del centro Aspaut, de la Corporación Educacional Aspaut, Viviana González, agregó que “la guía surge como una herramienta de apoyo desde la accesibilidad cognitiva que facilite el ejercicio del derecho ciudadano de elegir a nuestras autoridades sin dejar a nadie atrás. El voto es un derecho y también un deber, por tanto, para ejercerlo y cumplirlo debe ser accesible.”

En tanto, Mónica Rojas, country manager de Twinkl en Chile, planteó que “creemos en una educación que valore y respete la diversidad, promoviendo entornos inclusivos donde todas las personas ejerzan plenamente sus derechos. Educar con empatía y adaptar los procesos es esencial para garantizar la autonomía y participación de quienes aprenden de distintas maneras. Cada voto es también un acto de inclusión y aprendizaje".

PURANOTICIA