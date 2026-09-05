Metro restablece servicio en Línea 4 y toda la red vuelve a estar operativa

La totalidad de la red del Metro de Santiago volvió a estar operativa durante la tarde de este sábado, luego de que se restableciera el servicio en la Línea 4 tras la contingencia registrada horas antes.

Metro informó que las estaciones afectadas comenzaron a funcionar nuevamente con normalidad, poniendo fin a la interrupción parcial que había obligado a implementar buses de acercamiento para facilitar el desplazamiento de los pasajeros.

La suspensión se había originado a raíz de una emergencia en la estación Los Orientales, situación que dejó temporalmente sin servicio a Cristóbal Colón, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña, Los Orientales, Grecia, Los Presidentes, Quilín y Tobalaba en la Línea 4.

Durante el desarrollo de la contingencia, los pasajeros debieron recurrir a alternativas de transporte y buses de apoyo mientras se realizaban las labores correspondientes en la estación afectada.

Finalmente, durante la tarde de este sábado Metro confirmó la reposición del servicio y la reapertura de las estaciones involucradas.

Con la normalización de la Línea 4, la empresa informó que toda la red del Metro de Santiago se encuentra nuevamente disponible para los pasajeros.

PURANOTICIA