Metro inició inspección de los 27 módulos de puertas de andén en la estación Neptuno de la Línea 1

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, junto al gerente general de Metro, Felipe Bravo, inspeccionaron este martes los avances del Proyecto de Puertas de Andén en estación Neptuno de la línea 1.

Bravo valoró que "hoy podemos mostrar un nuevo progreso en un proyecto clave para la modernización de nuestra red. Se completó la instalación de las 27 puertas del andén, las que entrarán próximamente en fase de pruebas de sincronización antes de su puesta en operación”.

La autoridad de Metro subrayó la complejidad de los trabajos, que han requerido intervenciones estructurales como refuerzos de infraestructura y ajustes en los andenes, además del uso de equipamiento especializado, todo sin interrumpir el funcionamiento habitual del servicio.

"Es un trabajo que toma tiempo porque se ejecuta sin afectar el flujo de pasajeros", explicó.

En tanto, de Grange, destacó que este tipo de iniciativas permiten fortalecer la red: "Estos proyectos reducen interrupciones y mejoran la calidad de servicio para los 2,4 millones de personas que utilizan Metro diariamente", afirmó.

Según datos de Metro, más del 70% de las interrupciones del servicio se deben a factores externos, como caída de objetos a las vías o problemas en el cierre de puertas.

Y la instalación de puertas de andén busca evitar estos incidentes, elevando el estándar de la Línea 1 al nivel de las Líneas 3 y 6, que ya cuentan con esta tecnología.

El proyecto contempla la implementación de puertas en las 27 estaciones de la Línea 1, con una inversión estimada de US$187,7 millones. Las obras comenzaron en julio de 2025 y su finalización está proyectada para 2028.

La primera estación con operación activa en vía 2 fue San Pablo en marzo de 2026, mientras que durante este año se espera contar con seis estaciones en funcionamiento.

Las primeras intervenciones incluyen San Pablo, Neptuno y Pajaritos, para luego avanzar hacia tramos como Las Rejas–San Alberto Hurtado (2026) y desde Universidad de Santiago hasta Los Dominicos (2027-2028).

En relación con los próximos pasos, se continuará con la instalación de puertas en la vía 1 de San Pablo y luego en el andén sur de Neptuno, para posteriormente avanzar hacia Pajaritos.

Los trabajos se realizarán mayoritariamente en horario nocturno y contarán con maquinaria especializada proveniente de China.

Además, el proyecto incorpora sistemas auxiliares como espejos electrónicos para conductores, control automático de apertura y cierre de puertas, nuevas señales ferroviarias y pruebas integrales de operación, junto con capacitaciones al personal para reforzar la seguridad y la respuesta ante emergencias.

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