Metro de Santiago transportó a 58 millones de personas durante el mes de agosto de este año

Un total de 58 millones de personas transportadas contabilizó la empresa Metro de Santiago en agosto de 2025, cifra que significó una variación interanual de 1,1%, de acuerdo con el Boletín de Transporte y Comunicaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El total de vehículos controlados en plazas de peaje a nivel nacional, en tanto, anotó una variación interanual de 2,0%, totalizando 57,1 millones de pasadas; mientras que el flujo vehicular controlado en pórticos de autopistas urbanas de la región Metropolitana registró un alza de 1,4%, contabilizando 136,0 millones de pasadas de vehículos.
Por su parte, el tráfico de minutos de telefonía móvil nacional presentó una contracción de 12,6% en doce meses, totalizando 2.411,1 millones de minutos; en tanto el servicio de internet con conexión dedicada registró 4,6 millones de clientes, con una variación interanual de 1,4%.
Finalmente, el despacho de encomiendas en Chile llegó a 35.157,3 toneladas, lo que implicó un aumento en doce meses de 2,3%. En el mismo período, se enviaron 12,2 millones de unidades de documentos en el país, lo que marcó una variación interanual de -2,9%.
