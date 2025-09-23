Metro de Santiago presentó su nueva billetera digital para pagar, transferir y comprar desde el celular

Metro de Santiago presentó MetroMUV, su nueva billetera digital que busca modernizar la forma en que millones de personas se movilizan.

Desarrollada por Metropago, filial fintech de Metro, la nueva plataforma permitirá a los usuarios cargar saldo, pagar con código QR en el transporte público, realizar transferencias y próximamente comprar en comercios físicos y online.

El gerente general de Metro de Santiago, Felipe Bravo, señaló que “con MetroMUV damos un paso decisivo en la forma en que las personas se mueven por la ciudad. Esta billetera digital nace de nuestra experiencia diaria con millones de usuarios y abre un ecosistema de servicios que harán el viaje más simple, ágil y seguro”.

La aplicación permitirá pagar Metro, buses Red y Tren Nos, a través del pasaje QR y utilizar los servicios de taxis colectivos y buses interurbanos, en las plataformas clipp y Kupos, integradas en MetroMUV y directamente desde el celular. Además, está integrada con el programa de beneficios daleQR!.

“Lo que buscamos es que MetroMUV se convierta en la rincipal herramienta de pago de la movilidad en Chile. Queremos poner a disposición de las personas una solución que integre transporte y servicios, con la misma confianza y solidez con la que hemos administrado la bip! durante 20 años”, agregó Bravo.

Por su parte, la gerente general de Metropago, Carolina Iturra, destacó que “MetroMUV es mucho más que una tarjeta o una app: es una plataforma abierta que unifica lo que hoy está disperso en distintos medios de pago. Con un solo clic, los usuarios podrán moverse en Metro, buses, trenes, taxis y buses interurbanos, accediendo a una experiencia integrada y sin fricciones”.

La ejecutiva anunció que en las próximas semanas se lanzará la tarjeta MetroMUV VISA, en versiones digital y física, que podrá usarse en cualquier comercio, tanto en Chile como en el extranjero.

“Nuestro compromiso es que esta solución trascienda Santiago. MetroMUV tiene vocación nacional y ya estamos trabajando en alianzas para expandir sus beneficios a más regiones y modos de transporte. Queremos que moverse por Chile sea tan fácil como abrir una app, pagar y partir”, agregó.

