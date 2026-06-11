Metro de Santiago presenta hoja de ruta para la próxima década: Modernización por US$1300 millones y nuevas líneas en construcción

Metro de Santiago presentó este jueves su Memoria Integrada 2025, documento que resume los principales avances, desafíos y resultados de gestión del último año en materias de operación, seguridad, modernización y expansión de la red y presentó su hoja de ruta para la próxima década.

Entre los resultados destacados figura el cumplimiento del 99% de la frecuencia programada de trenes, con tiempos promedio de espera de 1 minuto y 40 segundos. A ello se suma una disminución de un 43,5% en la tasa de incidentes internos, y de 10% en los incidentes externos, reflejando mejoras en confiabilidad operacional, mantenimiento y gestión de la red.

Al respecto, el gerente general de Metro, Felipe Bravo, declaró que "el 2025 fue un año de consolidación y transformación. Logramos acercarnos nuevamente a niveles históricos de demanda, fortaleciendo al mismo tiempo nuestros estándares de operación, seguridad y confiabilidad. Detrás de cada indicador hay un esfuerzo permanente por responder a las expectativas de una ciudadanía que exige un transporte cada vez más seguro, eficiente y de estándar mundial".

Por su parte, el presidente de Metro, Patricio Rey, destacó que "los resultados que presentamos reflejan una empresa que está evolucionando junto con la ciudad. Metro ya no es solo una red de transporte; es una infraestructura esencial para el desarrollo urbano y la calidad de vida de millones de personas. Los avances en modernización, seguridad y expansión muestran una visión de largo plazo que busca construir una red más humana, más integrada y preparada para los desafíos del futuro".

El año también estuvo marcado por la implementación de un plan de inversión cercano a los US$1.300 millones para renovar estaciones, infraestructura y sistemas durante los próximos diez años. Dentro de sus hitos destaca el comienzo de las obras para instalar puertas de andén en Línea 1, iniciativa que contempla las 27 estaciones de la línea y que busca reforzar la seguridad y continuidad operacional.

Paralelamente, Línea 7 alcanzó un 39% de avance físico y completó la excavación de más de 16 kilómetros de túnel. La extensión de Línea 6 llegó al 36,6% de avance y comenzaron las obras de los tramos 1 y 2 de Línea 9. Asimismo, Línea 8 obtuvo aprobación ambiental para avanzar hacia su ejecución y Línea A continuó desarrollando sus etapas de ingeniería.

En materia de seguridad, Metro reforzó el despliegue de herramientas tecnológicas y capacidades de prevención. Durante 2025, 41 estaciones contaron con sistemas de videoanalítica —21 más que el año anterior— permitiendo detectar en tiempo real situaciones que afectan la seguridad y la operación. Asimismo, la empresa avanzó en la incorporación de cámaras corporales para vigilantes privados y fortaleció el trabajo coordinado con municipios y organismos de seguridad.

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