Metro de Santiago inicia instalación de puertas de andén en estación San Pablo

Metro de Santiago dio un nuevo paso en la modernización del transporte subterráneo con la instalación de puertas de andén en la estación San Pablo de la Línea 1. La empresa compartió imágenes en redes sociales donde se aprecia la primera puerta ya instalada, marcando el inicio visible de las obras para los usuarios diarios.

Según Metro, esta iniciativa permitirá fortalecer la seguridad operacional, mejorar la confiabilidad del servicio y ofrecer un viaje más tranquilo para los 2,4 millones de personas que utilizan el sistema a diario. Las puertas de andén representan un estándar de seguridad clave para la operación de los trenes.

La instalación en la estación San Pablo forma parte del Plan de Modernización del Metro de Santiago, un programa que contempla una inversión superior a US$ 1.300 millones y que busca elevar los estándares de infraestructura y tecnología del sistema, garantizando eficiencia y seguridad en todo el recorrido de la Línea 1.

El proyecto busca reducir riesgos en la operación y optimizar la eficiencia del servicio, evitando incidentes en los andenes y facilitando un tránsito más ordenado para los pasajeros. Este tipo de iniciativas se enmarca dentro de los esfuerzos por modernizar todo el Metro de Santiago.

Según lo informado, la inauguración del primer andén con puertas en San Pablo está proyectada para enero de 2026, mientras que la implementación total del sistema de puertas en la Línea 1 se espera que concluya en 2028, consolidando un hito en la modernización de la red de transporte capitalina.

