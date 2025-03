Metro de Santiago comenzará a aplicar la jornada de 40 horas a contar de abril

Producto de un acuerdo entre Metro de Santiago y su federación de sindicatos, la empresa implementará la jornada laboral de 40 horas semanales desde abril.

Así, la estatal adelantará en tres años lo dispuesto en la ley que reduce la jornada desde 45 a 40 horas a la semana (2028), beneficiando, a partir del 15 abril de 2025, a 4.624 trabajadores de la empresa, de las cuales 1.396 son mujeres.

La implementación de la nueva jornada laboral se diseñó como un proceso participativo, con múltiples instancias de diálogo y negociación entre Metro y la federación. Esto, para garantizar que la transición beneficiara a todos los trabajadores, sin afectar la continuidad operacional ni las remuneraciones. Este enfoque permitió construir consensos y asegurar una aplicación efectiva y equitativa.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, valoró el acuerdo y destacó que “lo que hoy vemos con Metro es que, en un servicio público que no puede parar de entregar este servicio a la ciudadanía, que está muy desafiado, que lo ocupan más de 2.400.000 personas todos los días, se puede llegar a un buen acuerdo y anticipar el cumplimiento de las 40 horas”.

Añadió que espera que el caso de “Metro ojalá sirva de ejemplo para muchas otras empresas que incluso pueden tener menos complejidades operativas que la que Metro tiene, pero que no han puesto este tema al centro”.

Por su parte, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, indicó que “desde abril, los trabajadores de Metro verán reflejada la reducción horaria en la planificación de sus turnos. Esto no afectará la cobertura del servicio ni la seguridad de la operación, pero sí impactará positivamente la calidad de vida de todos quienes trabajan en nuestro tren subterráneo".

En tanto, el presidente de Metro, Guillermo Muñoz, planteó que “adelantar las 40 horas en una empresa que tiene un trabajo operativo muy fuerte, que tiene que estar permanentemente disponible, con turnos de 24/7, operando durante 16 horas al día para poder dar conectividad a Santiago. Es un desafío gigantesco (…) Vamos a ganar en productividad, en eficiencia".

"Vamos a flexibilizar algunas cosas que nos va a permitir ahorrar y con eso poder asumir de mejor manera el adelanto de estas 40 horas. Pero por sobre todo, este acuerdo nos va a permitir enfrentar los 50 años que vienen, en el proceso de expansión más grande en la historia de Metro, mucho mejor, más preparados y también con mucha mayor eficiencia”, añadió.

Finalmente, el presidente de la Federación de Sindicatos de Metro, Eric Campos, manifestó que “este acuerdo no sería posible sin la alta participación de las y los dirigentes sindicales de Metro. Es importante también destacar la alta participación de los trabajadores, que a través de una consulta aprobaron, con más del 70%, este acuerdo que logramos después de harto trabajo. También quiero relevar la capacidad de diálogo de todos quienes han entendido que no es posible hacer sostenible y sustentable una empresa como esta si no es construyendo acuerdos con los sindicatos”.

La implementación de esta medida no conlleva ningún costo adicional para Metro de Santiago ni afectó su presupuesto. El mayor valor de este proceso ha sido la adaptabilidad, flexibilidad y voluntad de todos los actores involucrados para avanzar en esta importante medida, destacó la empresa.

La Ley de 40 Horas tuvo su origen en 2017, en una moción de la entonces diputada y hoy ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, y la diputada Karol Cariola. En 2022 el gobierno del Presidente Gabriel Boric realizó indicaciones a dicha propuesta, las que surgieron de un trabajo tripartito entre trabajadores, empleadores y Ejecutivo.

La ley, promulgada en abril de 2023, contempla una gradualidad obligatoria que va de 45 a 44 horas en 2024; a 42 horas en 2026; y a 40 horas en 2028. Sin embargo, las empresas pueden implementar desde ya las 40 horas de forma voluntaria o por acuerdo con los trabajadores.

