Fin de semana largo lleva 10 fallecidos en accidentes de tránsito en el país

Pese a la disminución en el número total de accidentes de tránsito a nivel nacional, el fin de semana largo dejó un saldo de 10 personas fallecidas. Según datos de Carabineros, la cifra representa una baja del 44,4% en comparación con “Semana Santa 2024”, cuando se registraron 18 muertes, aunque sigue reflejando la gravedad de la siniestralidad en las rutas.

Entre el jueves 14 y el sábado 16 de agosto se produjeron 330 siniestros viales, es decir, un 26,3% menos que en el mismo periodo del año pasado. Además, se contabilizaron 239 personas lesionadas, de las cuales 52 quedaron en condición grave, 19 con lesiones menos graves y 168 resultaron con heridas leves.

Carabineros destacó que la información aún puede variar, ya que se obtiene del sistema Aupol con carga progresiva de los datos. “Como consecuencia de los siniestros en el tránsito, durante el período en análisis se han registrado 10 personas fallecidas”, señalaron.

Controles y fiscalización

Durante el despliegue en rutas y arterias del país se realizaron 47.320 controles vehiculares, un 2,1% menos que en el mismo periodo de 2024. De estos, se detectó a 1.491 vehículos que vulneraron los límites de velocidad.

En cuanto a la conducción bajo los efectos de sustancias, los operativos arrojaron que 77 personas fueron sorprendidas manejando en estado de ebriedad y 19 bajo la influencia del alcohol. Además, 32 conductores resultaron detenidos tras controles de narcotest.

Las fiscalizaciones también evidenciaron 484 infracciones por no usar cinturón de seguridad y otras 136 por la ausencia de sistemas de retención infantil.

