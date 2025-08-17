Encuesta Criteria: José Antonio Kast sube y alcanza a Jeannette Jara en las preferencias presidenciales

La más reciente encuesta Criteria, correspondiente a la segunda medición de agosto, situó a Jeannette Jara (Partido Comunista) y José Antonio Kast (Partido Republicano) en la delantera de las preferencias presidenciales, ambos con un 29%.

En tercer lugar aparece Evelyn Matthei (Chile Vamos), quien se mantiene con un 15%. En la primera encuesta del mes, Jara había alcanzado un 28%, mientras que Kast marcaba 26%, lo que refleja un alza de tres puntos para el republicano.

Más atrás se ubica Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, con un 7%, cifra que implica una baja de un punto respecto al 3 de agosto. En tanto, Franco Parisi (Partido de la Gente) obtiene un 4%, retrocediendo cuatro puntos en el mismo periodo.

La medición también consultó sobre la intención de voto si las elecciones fueran este domingo. En este escenario, “Jeannette Jara obtendría 31 puntos”, seguida de Kast, que “alcanzaría 29 puntos”. El republicano subió cuatro unidades en comparación a la encuesta previa, donde marcó 25. Evelyn Matthei, en tanto, se mantiene estable con 16 puntos.

Escenarios de segunda vuelta

El sondeo proyectó dos hipótesis de balotaje. En un enfrentamiento entre Kast y Jara, “el candidato republicano obtendría 47 puntos versus Jara, que tendría 35”. En la segunda simulación, entre Matthei y Jara, “la candidata de Chile Vamos obtendría 42 puntos versus Jara, que tendría 33”.

Elecciones parlamentarias

Respecto a la elección de diputados y senadores, el Partido Republicano aparece con la mayor votación proyectada (25 puntos), seguido por Renovación Nacional (17 puntos). Con 15 puntos se ubican el Frente Amplio, la UDI y el Partido Comunista.

PURANOTICIA