Encuesta Pulso Ciudadano: Jeannette Jara ganaría en primera vuelta, pero pierde con Kast y Matthei en el balotaje

La encuesta Pulso Ciudadano difundida este domingo mostró que la candidata oficialista Jeannette Jara ganaría la elección presidencial si fuera este domingo, pero perdería en los dos escenarios de segunda vuelta, enfrentada al republicano José Antonio Kast y la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

En medición de primera vuelta presidencial, con lista cerrada y si las elecciones fueran este domingo, la votación sería: Jeannette Jara 26,2% (+0,8), José Antonio Kast 21,4% (-1,0), Evelyn Matthei 13,8% (-2,6), Johannes Kaiser 7,9% (+2,1), Franco Parisi 7,5% (-1,6), Marco Enríquez Ominami 2,9% (+1,3), Ximena Rincón 1,2% (-0,5), Harold Mayne-Nicholls 1,0% (-0,3) y Eduardo Artes 0,1% (=).

En una eventual segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, un 40,8% votaría por el republicano y un 31,9% votaría por la candidata oficialista. Un 16,1% votaría nulo/blanco, un 7,5% no sabe y 3,7% no votaría.

Y en un eventual balotaje entre Jeannette Jara y Evelyn Matthei, un 34,1% votaría por la postulante de Chile Vamos y un 31,2% votaría por la candidata oficilista. Un 22,1% votaría nulo/blanco, un 7,9% no sabe y 4,7% no votaría

Además, el 68,3% de la población declara que está muy decidido/decidido por quién votar en la Primera Vuelta Presidencial de noviembre 2025. Un 16,6% declara que está medianamente decidido y un 15,1% declara que está poco/nada decidido por quién votar en la Primera Vuelta Presidencial.

En cuanto a los candidatos por los cuáles jamás votaría en una elección presidencial, en mención espontánea, Jeannette Jara lidera con 35,4%, seguida por José Antonio Kast 27,3%, Johannes Kaiser 9,4%, Evelyn Matthei 2,1%. Otros 12,1%, no sabe 8,2% y ninguno 5,5%.

En la primera quincena de agosto 2025, el Presidente Gabriel Boric obtiene una aprobación de un 26,4%, 1,1 puntos menos con relación a la aprobación de julio 2025 (27,5%), y una desaprobación de un 63,3%, 1,2 puntos más con relación a la desaprobación de julio 2025 (62,1%).

