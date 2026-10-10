Metereología pronostica tormentas eléctricas y granizos en ocho regiones del país

Un escenario de inestabilidad atmosférica marcará el inicio de la semana en buena parte del territorio nacional, con condiciones favorables para el desarrollo de tormentas eléctricas desde el Norte Chico hasta la zona centro-sur del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que el fenómeno podría presentarse entre la tarde del domingo 11 y la noche del martes 13 de octubre, afectando a distintos sectores de ocho regiones.

De acuerdo con el organismo, las regiones consideradas en el pronóstico son Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Además de la actividad eléctrica, Meteorología advirtió sobre la posibilidad de que estos eventos estén acompañados de granizadas y fuertes rachas de viento de carácter local.

Aunque el fenómeno abarcaría una extensa zona del país, su duración y distribución territorial variarían dependiendo de cada región.

TORMENTAS ELÉCTRICAS EN EL NORTE CHICO

En la Región de Atacama, las condiciones para el desarrollo de tormentas eléctricas se concentrarían durante el domingo 11 de octubre.

El pronóstico considera sectores del litoral, cordillera de la costa, valles, pampa, precordillera y cordillera, donde podrían registrarse episodios de actividad eléctrica durante esa jornada.

Un escenario distinto se anticipa para la Región de Coquimbo, donde el fenómeno tendría una mayor duración.

En esta zona, las tormentas podrían desarrollarse entre el domingo 11 y el martes 13 de octubre, principalmente en sectores de precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

En la Región de Valparaíso, el pronóstico contempla cambios en la distribución de las tormentas eléctricas a medida que avance el evento meteorológico.

Para el domingo 11, la actividad se concentraría principalmente en sectores cordilleranos y precordilleranos, incluidos los valles precordilleranos.

Sin embargo, durante el lunes 12 de octubre, las condiciones de inestabilidad se extenderían hacia una mayor parte de la región, incorporando también el litoral y la cordillera de la costa.

El martes 13, en tanto, la probabilidad de tormentas eléctricas se mantendría en sectores de cordillera de la costa, precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

Por su parte, la Región Metropolitana también figura entre las zonas donde podrían presentarse tormentas desde el inicio del fenómeno.

Durante el domingo se prevé actividad eléctrica en sectores de valle, precordillera y cordillera. Para el lunes, las condiciones también podrían extenderse hacia la cordillera de la costa.

POSIBLES GRANIZADAS Y RACHAS DE VIENTO

Uno de los aspectos relevantes del pronóstico es la posibilidad de que las tormentas eléctricas estén acompañadas por otros fenómenos meteorológicos.

La DMC señaló que las condiciones de inestabilidad podrían favorecer la ocurrencia de granizadas y fuertes rachas de viento locales, por lo que el evento no necesariamente se limitaría a la presencia de rayos y truenos.

El pronóstico también incluye a las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, aunque en la información disponible no se especifican los sectores ni las jornadas particulares en que se concentraría la actividad eléctrica en esos territorios.

De esta manera, el país enfrentaría un nuevo episodio de inestabilidad atmosférica durante el comienzo de la semana, con condiciones que podrían variar significativamente entre las distintas zonas consideradas en el pronóstico.

PURANOTICIA